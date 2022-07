Podijeli:







Izvor: N1

Zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe komentirao je ograničavanje cijene svinjskog mesa u susjednoj Srbiji. On smatra da bi i Hrvatska vlada trebala ograničiti cijene osnovnih proizvoda, osobito onih koji se proizvode u Hrvatskoj.

“U Slavoniji je rodio suncokret kao nikad dosad. Recite mi zašto je litra ulja, koja je bila 10 kuna prije četiri mjeseca, sada 21 kunu. Ja sam ga išao kupiti prije dva dana. Hrvatska proizvodi, sadimo suncokret, imamo uljare… Da je poskupilo 30 posto zbog goriva, da je 13 sad kuna, ok, čovjek ništa ne bi rekao. Zašto je otišlo na 21 kunu? Vlada mora donijeti odluku, da bi ljudi preživjeli jesen i zimu, za osnovne artikle, brašno, ulje, šećer, sve to mi proizvodimo… Zašto Vlada ne ograniči te cijene proizvoda, gdje ne bi došlo do nestašice. Da budu poštene cijene, a ne da netko u ovoj svjetskoj krizi lovi u mutnom i bogati se na tuđoj nesreći”, govori Mlinarić.

Na pitanje što očekuje od novog ministra financija Marka Primorca kaže: “Vidim da nema petlju da njegov prvi potez bude oporezivanje nekretnina. Neće nitko dirati u jaki bogati lobi. Rado će oguliti sirotinju. Neće oporezivati nekretnine, a to to bio potez koji bi pomogao. Zašto netko s pet vila i stanova ne bi plaćao porez, a ne ovi koji imaju svoju plaću i jedan stan?”

