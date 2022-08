Podijeli:







Izvor: N1

Stipo Mlinarić Ćipe, saborski zastupnik Domovinskog pokreta, bio je gost Novog dana. Prošlo je 30 godina od razmjene zarobljenika u Nemetini, a Mlinarić navodi da je jučer u Nemetinu bilo jako malo ljudi.

“Tužan sam, jako sam tužan. Jučer sam bio u Nemetinu. Nažalost, mojih prijatelja koji su izašli iz Nemetina je sve manje. Osim što ljudi umiru, bojim se da politika ne radi svoje, ljudima se počinje gaditi sve to. Dolaziti 30 godina na isto mjesto i slušati iste floskule. Krivci nisu kažnejni, odšteta nije dobijena od Srbije”, poručio je saborski zastupnik.

Mlinarić je poslao otvoreno pismo premijeru Andreju Plenkovića vezano uz status logoraša i odštetu.

“Ako ikad svane dan da dobijemo odštetu od Republiku Srbije jer su došli u moju kuću, moj grad i odveli me u Srbiju, ako je ikad dobijem, dat ću taj novac za bolesnu djecu. Prekrvavo sam ga zaradio da bih ga potrošio. Nikom nije do novca nego do presude da se zapamti tko je bio agresor, tko je došao u čiju državu, pretukao vas, neke ubio, a neke odveo u drugu državu i maltretirao vas”, rekao je Mlinarić.

On ističe da se anemična politika vodi već 30 godina, iako je pravda na strani Hrvatske, smatra saborski zastupnik.

