Mještani općine kod Osijeka prosvjedovali zbog velikog povećanja cijena vrtića

Podijeli:







Izvor: N1/Ilustracija

Mirnim okupljanjem ispred zgrade Dječjeg vrtića Zvončić u Čepinu, kod Osijeka, mještani ove Općine su u subotu iskazali nezadovoljstvo zbog 50 postotnog povećanja cijena boravka djece u vrtiću.

Okupljeni oko Građanske inicijative “Za djecu Čepina” roditelji su zajedno s djecom uputili svoje zahtjeve načelniku Općine Čepin Draženu Tonkovcu i općinskom Vijeću za smanjenjem cijene vrtića i povratkom na cijenu, koja je bila prije izdvajanja ovog vrtića iz predškolske ustanove Dječji vrtić Osijek u čijem je sastavu bila do ove godine.

vezana vijest Poskupljuju vrtići u Splitu

U ime Inicijative Katarina Greganić Sili rekla je da se problemi oko Dječjeg vrtića Zvončić protežu još od 2019., kada se govorilo da bi trebao ići u privatizaciju. U svibnju ove godine općina je preuzela Dječji vrtić “Zvončić” te donijela odluku o povišenju cijene vrtića za 50 posto.

Za cjelodnevni 10-satni boravak djeteta u vrtiću mjesečna cijena ranije je iznosila 640 kuna, a nova je 965 kuna, istaknula je Greganić Sili.

Prema njezinim riječima, cijena vrtića bit će niža samo za 15 posto korisnika, a besplatan je vrtić, prema novom cjeniku koji je odredila općina Čepin, osiguran samo za 1,44 posto roditelja.

Okupljeni roditelji ističu da im je načelnik Tonkovac opravdao je poskupljenje rastom cijena energenata, struje i plina te radi povećanja kvalitete usluga.

Kako bi pokrila razliku u cijeni općina Čepin mjesečno bi trebala izdvojiti nešto više od 22 tisuće kuna, kažu roditelji, smatrajući da u općinskom proračunu ima dovoljno novca i da nema razloga za povećanjem cijena vrtićkih usluga.

“Svi smo suočeni s velikim poskupljenjima i inflacijom a još se dodatno moramo nositi i s povećanjem cijene vrtića. Tražimo razumijevanje od načelnika Općine i da Vijeće donese odluku u korist roditelja”, zaključuju roditelji čijih 138 djece boravi u Dječjem vrtiću Zvončić.

Roditelji su s djecom i u pratnji policije mirno prošetali do zgrade Općine gdje su se zadržali 15-tak minuta očekujući da im se obrati načelnik, no to se nije dogodilo.