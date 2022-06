Mirela Čavajda dobitnica nagrade Nada Dimić: “Ona je osoba godine u Hrvatskoj”

Podijeli:







Izvor: N1

U utorak su dodijeljene nagrade "Nada Dimić" i "Vesna Kesić” u organizaciji udruge Domino i Fonda za druge.

Nagrada Nada Dimić dodjeljuje se jednoj ili više osoba, ili kolektivnoj inicijativi koje su svojim djelom i javnim angažmanom ostavile važan trag u javnom, kulturnom i društvenom djelovanju, a čije su originalne, inovativne i provokativne prakse motivirane kritikom vladajućih odnosa u društvu i doprinosom promjenama ekonomskih, socijalnih i političkih odnosa u prostoru u kojem djeluju. Nagradom se odaje priznanje onima koji se odupiru sve snažnijem sužavanju građanskih, manjinskih i umjetničkih sloboda i poslušničkom pristajanju na šutnju što vodi ka brisanju smisla umjetničkog propitivanja i širenja individualnih i društvenih sloboda.

Nagradu je osnovao i dodjeljuje Fond za druge, koji su utemeljili Zvonimir Dobrović i Bruno Isaković s ciljem poticanja umjetničkih i aktivističkih projekata i dodatne edukacije pojedinaca i kolektiva čiji rad i ideje osnažuju i inspiriraju zajednicu u kojoj žive.

Fond za druge svake godine dodjeljuje dvije Nagrade “Nada Dimić”. Žiri Fonda za druge u sastavu Barbara Blasin, Danka Derifaj, Sanja Despot, Snježana Pavić te Bruno Isaković i Zvonimir Dobrović, odlučio je da su dobitnice jedne Nagrade Nada Dimić Mirela Čavajda i Vanja Jurić, a druge nagrade Nada Dimić organizacija Are You Syrious?

U obrazloženjima nagrada između ostalog, stoji sljedeće: “Mirela Čavajda osoba je godine u Hrvatskoj: njezin postupak, odluka da javno iznese svoj slučaj i javno zahtijeva provedbu zakona izniman je primjer građanske hrabrosti, u kojoj se izložila neprijateljskoj javnosti iako to nije morala učiniti, u korist tisuća drugih žena u Hrvatskoj. Mirela Čavajda izložila se u korist vladavine zakona i poštivanja zakonskih prava tisuća drugih žena. Zahvaljujući hrabrosti Mirele Čavajde, zahvaljujući njenoj građanskoj odgovornosti razotkriven je sustav u kojem hrvatski doktori, uz blagoslov politike, odbijaju provoditi zapisani zakon. Ona je hrvatskoj javnosti otkrila da su vjerski ekstremisti oteli institucije, suočila nas je sa činjenicom da postoji stravičan nesrazmjer između zakona na papiru i realiteta. Društvo se mijenja tako što se građani solidariziiraju protiv nepravde, a za to nije dovoljno samo načelno osuđivati kriminal, bezakonje, kršenje ljudskih prava. Mi to doista vidimo tek na primjeru, tek na svjedočenju žive osobe.

Vanja Jurić odvjetnica je i prijateljica Mirele Čavajda, uz koju je bila svakog trenutka. Strogo po zakonu i ništa mimo zakona, poruka je odvjetnice koja inzistira na punom korištenju svih građanskih prava koja nam u ovoj zemlji stoje na raspolaganju, a razni moćnici bi nam ih iz svojih raznih interesa to uskratili. Višegodišnjim predanim radom odvjetnica Vanja Jurić promijenila je odnose i u novinarskom svijetu. U posljednjih desetak godina novinar više nije smio imenovati neke javne aktere, jer bi ga oni tužili za klevetu, tražeći stotine tisuća kuna odštete, a sudovi, slabo upućeni u ulogu i funkcioniranje medija u demokratskom društvu, masovno su donosili presude u korist tužitelja. Vanja Jurić postala je u Hrvatskoj simbol borbe protiv SLAPP tužbi: to su neutemeljene tužbe koje podižu moćni pojedinci radi zastrašivanja i utišavanja kritičkih glasova u društvu o pitanjima od javnog interesa, koja su protivna interesima tužitelja. Hrvatska je jedna od članica EU s najviše takvih tužbi.”

Obrazloženje nagrade za organizaciju Are You Syrious? navodi: “Službena Hrvatska kao postratno društvo s velikim vlastitim iskustvom izbjeglištva se nažalost nije naučila solidarnosti, već se ukopala u rovove ksenofobije i rasizma. Stoga je onu ljudsku stranu našeg društva, onu empatičnu i smislenu stranu pokazala organizacija Are You Syrious? koja je postala iskra tople solidarnosti i dobrodošlice, borbe za jednakost svih ljudi i simbol da ne smijemo zažmiriti na jedno oko kad se u naša imena čini nepravda i produžuje patnja drugih. Are You Syrious? okuplja 200 volontera iz Hrvatske i drugih zemalja koji neprekidno rade na tome da se svakodnevno pomaže brojnim izbjeglicama koje su se našle u Hrvatskoj zbog životnih opasnosti od kojih su morali pobjeći. Bijeg od opasnosti nije lagan i mnogo je smrti i na tom putu bilo, i mnogo je onih čija imena nikada nećemo saznati. No, Are You Syrious? nam je jedno ime ucrtao u srca – ono šestogodišnje djevojčice Madine Hussiny. Njeno ime ne samo da ćemo pamtiti mi, građani i građanke ove zemlje koja ju je otjerala u smrt, nego će je pamtiti i Europa i ta službena Hrvatska koja je proglašena odgovornom. Hvala vam što ste se zajedno s drugim aktivistima izborili za to da barem jedno dijete bude glasno utkano u ovu našu zajedničku želju i nadu da se na našim granicama neće ubijati ljudi koji traže novi dom i sigurnost. Hvala Draganu Umičeviću, hvala Sanji Bezbradici Jelavić i hvala organizaciji Are You Syrious?.”

Nagrade se sastoje od “ulične kocke” (kaldrme), simbola pučke pobune i protesta s ugraviranim imenima dobitnika i od novčanih sredstava u iznosu 7.500,00 kuna po Nagradi. Mirela Čavajda i Vanja Jurić svoju su novčanu nagradu proslijedile udruzi Sjena koja okuplja obitelji djece s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom.

Dodijeljena je i Nagrada “Vesna Kesić” za hrabro, otvoreno, kritičko novinarstvo, nemilosrdno prema moćnicima i nasilnicima bilo koje vrste, kojom zazivamo ono što je ime Vesne Kesić u novinarstvu značilo. Ovogodišnja dobitnica nagrade Vesna Kesić za novinarstvo je Tamara Opačić kojoj je nagradu uručila prošlogodišnja dobitnica Danka Derifaj.

Istaknuto je na dodjeli, među ostalim, iz obrazloženja nagrade: “Tamara Opačić prošle je godine ponovno i ponovno pa tako osam puta za redom u serijalu za tjednik Novosti napravila priču o ljudima na Baniji, osam priča o istim ljudima u različitim vremenskim razmacima, i tako autentično bilježila na koji način teče obnova, odnosno pokazala kako je nema. Time je razotkrila tromost sustava koji ne brine za svoje građane i prazninu političkih obećanja kojima su svo to vrijeme izloženi ljudi na područjima pogođenim potresom. Ispunila je jedan od osnovnih novinarskih postulata, ali i njegov cilj – dala glas obespravljenima, ali i ogolila poziciju nefunkcionalne države.

Tamara Opačić svjesno i ciljano odabire teme u kojima se bavi pozicijom slabijih, onima koje nitko ne zastupa, osvjetljava tamne kutke društvene margine. Svojim vještim i empatičnim novinarskim perom Tamara širi prostor slobode. Uporno, temeljito i profesionalno zastupa one čija su prava ugrožena, koji su obespravljeni i potlačeni, pri tom ne štedeći odgovorne bez obzira na kojoj poziciji i kako moćni bili. Da bi tako radila u Hrvatskoj novinarka mora biti hrabra i dosljedna kakva Tamara Opačić jest u svom radu čime itekako zaslužuje novinarsku nagradu Vesna Kesić.”

