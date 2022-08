Ministrica najavila mjere pomoći: Kao i uvijek, reagirat ćemo na vrijeme

Podijeli:







Ministrica poljoprivrede Marija Vučković govorila je u N1 Studiju uživo o problemima s kojima se zbog ekstremne suše susreću poljoprivrednici, ali i o načinima na koje Vlada, koja je još u nedjelju najavila 200 milijuna kuna izvanredne pomoći, planira pomoći poljoprivrednicima koji se nalaze u zaista nezavidnoj situaciji.

Ministrica tvrdi da opskrba hranom na jedinstvenom europskom tržištu nije ugrožena.

“Unatoč svim najavama prethodnih godina i krizama, vrijednost proizvodnje hrane u Hrvatskoj nije padala nego kontinuirano rasla. Što se tiče količine, zbog klimatskih nepogoda smo imali pad proizvodnje i rast cijena, ali uspjeli smo održati količinu, čak i rast, stočarske proizvodnje. Sad dolazimo do suše kakva nije bila desetljećima. Suša je manje pogodila zimske nego proljetne kulture. Procjene pada prinosa kukuruza, koji je iznimno važna sirovina, su jako visoke. U najboljem slučaju kreću se od 30 posto, a idu prema još lošijem”, govori ministrica naglašavajući da je riječ o velikom problemu i da situaciju treba pažljivo razmotriti.

Ministrica kaže i kako je Hrvatska dio europskog tržišta i ne može birati i s njega uzimati što joj se sviđa. “Reagirat ćemo mjerama koje su zakonite i kao i uvijek na vrijeme”, kaže govoreći o mjerama pomoći poljoprivredi i podsjeća da je prošle godine isplaćeno milijune pomoći poljoprivrednicima.

Potpore za poljoprivrednike

Na pitanje o kojim se mjerama pomoći radi, Vučković kaže kako će se omogućiti paušalna potpora za poljoprivredne proizvođače. “Bit će prilagođena situaciji. Proizvođači mogu očekivati paušalnu potporu do 15 tisuća eura. Točno je da ne mogu dobiti svi, nikad ni nisu, ali njih 110 tisuća podnosi zahtjev za potpore. Nekoliko desetaka tisuća je definirano kao samoopskrbno, oni koji ne idu na tržište”, objašnjava ministrica. Što se tiče konkretnih uvjeta, ministrica kaže kako će se tražiti izmjena programa ruralnog razvoja te da može potvrditi da će za korištenje mjere trebati primjenjivati dobre agrokulturne prakse. “Hoće li biti neki novi uvjet, razmotrit ćemo”, kaže.

Vučković kaže kako je između 20 i 30 tisuća poljoprivrednika podnijelo zahtjev za potporu.

“Mislim da ćemo imati jedan od širih krugova u Europi”, kaže govoreći o onima koji bi mogli dobiti sredstva iz ove mjere. Naglašava i kako ovo nije jedina mjera te kako će se po prvi put sufinancirati nabava opreme za navodnjavanje.

Pomoć građanima

“Vlada će kao i do sada učiniti sve da pomogne građane koji su u riziku od siromaštva. To smo radili i dosad. Priprema se paket, ovakav rast cijena energenata je izvanredna situacija. Cijene je nezahvalno prognozirati. Bilo bi logično očekivati, kao što se val rasta cijena prenio na potrošače, da će se i ovaj pozitivni impuls prenijeti na njih. Ali ne mogu ja to jamčiti, vidjeli smo da se to ne može jamčiti. Mogu potvrditi da pripremamo pakete i da će oni ciljati građane koji su u riziku od siromaštva, a onda i poduzetnike koji zbog rasta cijene energenata neće moći pozitivno poslovati”, kaže.

Vučković je otkrila kako cijena plavog dizela neće rasti ni sutra. “Vlada ne naplaćuje davanja na plavi dizel, on je visoko subvencioniran”, kaže.

Navodnjavanje

Govoreći o potrebi za navodnjavanjem, što u Hrvatskoj nije baš praksa, ministrica kaže kako u nadležnosti ove Vlade nije ono što je bilo prije pet ili deset godina. Navela je kako je Vlada dosad isplatila gotovo 500 milijuna za sufinanciranje obnovljivih izvora energije.

“U našem mandatu 17 sustava, 7000 ha javne infrastrukture, nije to lako, pronalaziti sredstva i sve to financirati. … Osigurali smo 82 milijuna eura za novo razdoblje. To nije bilo lako, mi smo jedina članica EU-a koja ima toliko količinu površina koje se ne navodnjavaju”, kaže Vučković.

Potpore za stočarstvo

Ministrica kaže kako se neće smanjivati potpora za krave te da joj je žao što se neke potpore vezane uz stočarstvo nisu uvele i ranije.

“Mi smo poslali poruku da hoćemo razvoj i da ta sredstva trebaju ostati u razvoju”, kaže.

Upitana boji li se da će kraj mandata dočekat s manjim brojem poljoprivrednih proizvođača, ministrica kaže kako broj pada i u Europi. “Bitno je koliko imamo mladih, kakva je stočarska proizvodnja. Mi nemamo pad grla stoke, nego, nažalost, pad grla stoke u domaćem uzgoju”, kaže ministrica dodajući da je okrupnjavanje gospodarstava trend i u inozemstvu.

O poljoprivredi moraju komunicirati svi gospodarski resori zajedno, smatra ona.

Šteta od suše

Na pitanje kad bi poljoprivrednici koji imaju štetu od suša mogli vidjeti prvi novac, ministrica kaže da bi isplate mogle biti krajem studenog ili početkom prosinca. Predujam se inače plaća sredinom studenoga, a moguće ga je platiti 15. listopada, kaže ministrica.

Prema njenim riječima, naknade za štetu povrtlarima čiji su nasadi stradali od tuče proljetos, još nisu isplaćene, ali objašnjava da su sve županije objavile programe pomoći, da je upis završio te da će novac na računima oštećenih biti vrlo brzo.

