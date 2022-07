Ministrica Tramišak za N1 o bolnici Srebrnjak: Projekt ima novu šansu

Podijeli:







Izvor: N1

Ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Nataša Tramišak za N1 je komentirala slučaj bolnice Srebrnjak.

“Kako je ovdje slučaj o velikom strateškom projektu, svaku suglasnost mora odobriti Europska komisija”, navela je.

Ističe da će bolnica na sutrašnjem sastanku dobiti jasne informacije i upute koju dokumentaciju treba pripremiti kako bi se mogla započeti procedura prema EK.

Dodaje da će ministarstvo regionalnog razvoja podržati realizaciju projekta. “Sve ovisi o strukturi i dokumentaciji koju će dostaviti dječja bolnica Srebrnjak. Moraju prilagoditi studijsku dokumentaciju i ponovno se uklopiti u kriterije.”

Tramišak navodi da ne zna koliko će vremena biti potrebno za dokumentaciju. Još neko vrijeme nećemo znati može li se projekt spasiti ili ne?

“Napravit ćemo sve što možemo, ali ovisi i o samom korisniku projekta, dječjoj bolnici Srebrnjak, da dostavi dokumentaciju”, istaknula je ministrica.

Navodi da će biti potrebna podrška Grada Zagreba da bi sam projekt bio realiziran.

“I u novom programskom razdoblju bit će potrebna značajna podrška i Grada Zagreba. Potrebna su velika sredstva i veliko znanje te tim stručnjaka”, pojasnila je Tramišak.

“Ono što je bilo planirano u ovom programskom razdoblju, a nije realizirano, ta sredstva Hrvatska neće moći povući već će se sredstva za drugu fazu ili nastavak projekta morati povlačiti iz novog programskog razdoblja. Naravno da to nije dobro i to je nešto što mi od strane ministarstva ne pdoržavamo. Međutim, stvarnost je takva i realno je da takvih projekata imamo”, kazala je Tramišak.

Dodaje da su neki projekti bili odmah planirani na način da se jedna faza realizira u radoblju od 2014. pa do 2020., do kraja 2023., a druga faza od 2021. do 2027.

“Međutim, Srebrnjak nije bio jedan od tih projekata i imao je samo jednu fazu i trebao je biti realiziran po planu i onom što je poslano EK do kraja 2023. godine. Međutim, kako je prepoznat kao jedan od strateških projekata, taj projekt ima novu priliku i novu šansu”, zaključila je ministrica.

