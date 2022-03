Ministrica Tramišak: Prijete mi, kažu – bit će krvi do koljena

Podijeli:







Izvor: N1

Ministrica Nataša Tramišak potvrdila je da dobiva prijetnje.

“Nažalost ne mogu reći da priča o prijetnjama koje dobivam, a što je objavio tjednik Nacional, nije istinita. Do mene već mjesecima dolaze neizravne prijetnje, i to sve zbog mojih poslovnih odluka na mjestu ministrice regionalnog razvoja i fondova EU. Posljednju od njih, ‘…vidim tu će biti krvi do koljena…’ prenio mi je jedan gospodin, kojeg ovom prilikom ne bih imenovala, a koji je u Ministarstvu bio u siječnju ove godine”, rekla je ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak za Jutarnji list.

Problemi za ministricu Tramišak počeli su kad je odlučila da neće produljiti ugovor za informatički sustav eFondovi tvrtki Omega Software te da će ga dodijeliti Financijskoj agenciji.

Ni jedna od tih prijetnji nije, kaže, njoj ni osobno, a ni izravno upućena, stoga ih nije ni službeno prijavila nadležnim institucijama.

” Ali u tom posljednjem razgovoru s tim čovjekom na njegovu sam opasku ‘o krvi do koljena’ odgovorila da ću onda ja zatražiti politički azil u Bruxellesu”, govori ministrica Tramišak.

O prijetnjama, kaže, nije razgovarala ni s premijerom Andrejem Plenkovićem, ali je situaciju u kojoj se nalazi podijelila s brojnim prijateljima i poslovnim suradnicima.

” Nisam o prijetnjama razgovarala s premijerom Plenkovićem”, rekla je ministrica Tramišak koja, pak, ističe da za svoje tvrdnje ima i nekoliko svjedoka koji su ili bili na tim sastancima na kojima su joj prenesene takve poruke ili su ih prenosili sami.

