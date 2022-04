Podijeli:







Gost N1 Studija uživo bio je politički analitičar Žarko Puhovski.

Do podnošenja ostavke Ivo Sanader bio je premijer 2018 danas, Andreju Plenkoviću danas je 2019. dan na čelu Vlade te je postao najdugovječniji premijer. Kako se uspio dosad održati, unatoč svim problemima?

“Prije svega jer je njemu bilo baš do toga stalo. Doista mu je stalo do stabilnosti, on je od te stabilnosti napravio vrijednosnu kategoriju. A stabilnost znači ‘dok smo ja i moja Vlada ovdje, imamo stabilnu Hrvatsku’. On je čitav svoj autoritet uložio u to da kaže ‘što god vi prigovarate, mi nešto radimo, održavamo stabilnost’. Kad se iz stabilnosti napravi kvaliteta onda je napredak drugorazredno pitanje. Zbog straha od loših ishoda Plenkovićeva priča je u jednom dijelu javnosti prihvaćena – kako god bilo da bilo, oni su tu, oni su neke stvari napravili, nešto su napravili s koronom, vidjet ćemo s obnovom, nešto su s Agrokorom napravili, neke stvari čine sad s inflacijom… Oni su stalno čepili rupe, to je na neki način njihov posao bio, s više ili manje uspjeha. Još je malo curilo kraj tih rupa, ali brod nije potonuo. I to je činjenica koja je uspjeh s obzirom na sve št ose događa, to se ne može negativno ocijeniti, no to nije dovoljno, nije za odličnu ocjenu. On je sav svoj politički kapital i talent upravo na to usmjerio, on je stranku riskirao, stubokom ju je promijenio, barem izvana, vidjet ćemo kako to izgleda jednog dana kad on ode, dobio je parlament pod kontrolu s malom većinom, ali veoma solidnom i onda je najednom ta stabilnost ispala ključna kategorija”, rekao je Puhovski.

Dodaje da Plenković Hrvatsku pokušava svesti na Vladu, što nije dobro.

“Njegov modus operandi je da sve pokušava gledati kroz konstrukciju vlasti. Da sve što vi kažete, kao oporba, kao javnost, kao netko iz stranke ja prevodim na pitanje je li to dobro za ovu Vladu. Sve dobro je prihvaćano, ono što nije dobro nije prihvaćeno. S argumentom ‘što je dobro za Vladu, dobro je za Hrvatsku’. To je u mnogome istina, ali ne u svemu i onda imamo poteškoće. Ne možete Hrvatsku svesti na Vladu, onda se čitava sudbina države reducira na jedan broj ljudi u Vladi, zapravo na jednog čovjeka. Kad vi vidite sjednice, nema ni o čemu rasprave”, kazao je Puhovski.

Komentirao je i rekonsturkciju Vlade i brojne promjene Plenkovićevih ministara.

“Ministri su objektivno uvijek u našem modelu bili nevažni prema premijeru, ali nikad tako nevažni kao sad i doista je potpuno svejedno tko dođe u Vladu. Ministri su potrošna roba i to je jasno. Ovdje je problem što nitko ne govori o kvaliteti rada ministara, to je strašno. Odlaze zbog viška kvadrata, namještanja posla… To su sve legitimne stvari, ali nitko nije rekao ovaj ministar radi loše. Nijedan ministar, a ima ih nekoliko koji rade doista katastrofalno – samo da spomenem dvojicu, ministra vanjskih posla i ministar obrane – nije zbog toga otišao, to naprosto nije nikome važno”, rekao je Puhovski.

Kako Plenković bira ministre?

Komentirao je i način na koji premijer Plenković bira ministre.

“Eci, peci, pec. Ima tu jako puno slučajnosti. Malo tih ljudi su se profilirali kao osobe s nekim iskustvom na tom području. Filipović sigurno nije jedan od njih. Dogodile su mu se razne stvari tijekom kampanje koje se svima dogode, no on nije znao izlaziti na kraj, nego se više ukopovao. I opet ćemo imati problema i doći ćemo do toga da se opet ne govori o kvaliteti ministara, nego koliko nekretnina imaš i sve ostalo. I to je idealno za Plenkovića. On je postigao da se o kvaliteti rada Vlada ne govori, nego se svi koncentriraju na beskonačno nizanje skandala i naprosto ne stignete više pratiti”, smatra Puhovski te dodaje da Plenković pri odabiru ministara ima tri kriterija:

“Mislim da je prvi kriterij podmirivanje raznih struja u HDZ-u, dugo su neki, recimo tako, regionalni elementi i treće, po mogućnosti, dolazi anonimnost. I to je doista problem. To je nešto što pokazuje nespremnost da se rade stvari ozbiljno. Filipović je jedan, kako se to popularno zove, ‘drakula kandidat’. To su kandidati koji isisavaju od stranke, ne daju stranci, nego isisavaju od nje svoju poziciju i takvi drakulozni kandidati se ne mogu ozbiljno smatrati političkom igračima prvog reda. A ministri bi to trebali biti. Barem drugog reda. Očito je da se od Filipovića to ne očekuje”.

