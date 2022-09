Ministar obećava građanima: Bit će tople vode, struje, plina…

Podijeli:







Izvor: Shutterstock / Ilustracija

Ministar gospodarstva Davor Filipović poručio je večeras da će doći do promjene modela upravljanja Inom, a za aferu u Ini da je zakazala cijela Uprava. Plina će, uvjerava, biti dovoljno i građani ne moraju biti zabrinuti.

Na pitanje o prevari teškoj milijardu kuna u Ini ministar gospodarstva Davor Filipović rekao je da je Uprava ine kolektivno tijelo kojeg čine mađarski i hrvatski članovi, a vezano uz aferu u INI ističe da je cijela Uprava zakazala u vođenju poslovanja.

Uprava otišla bez otpremnina

“Svi su otišli, a danas su smijenjeni hrvatski članovi, bez otpremnina. Od novih članova očekuje se da predano rade na promjeni modela korporativnog upravljanja kako se ovakve stvari više ne bi ponovile”, rekao je za HRT.

Naveo je da je mađarska strana shvatila poruke Vlade RH.

“Kada se dogodio ovaj skandal, tražili smo da svi članovi Uprave odu, Ini smo naložili da poveća proizvodnju plina 10%, ‘oduzeli’ smo Ini sav hrvatski plin, morat će ga prodati HEP-u po najnižoj mogućoj cijeni koju je odredila HERA, a onda će ga HEP dalje distribuirati”, rekao je.

Na pitanje zašto to do sada nije bilo tako, rekao je da može govoriti o periodu kada je on ministar te da je ovo sada veliki pomak u odnosu na MOL grupu.

“Ovakve se stvari više ne smiju dogoditi. Promjena modela ići će na promjenu Zakona o trgovačkim društvima, jer nije normalno da 4. razina direktora donosi odluke koje mogu imati ovako katastrofalne posljedice. Uprava treba donositi odluke i slati to Nadzornom odboru, kao i u svim drugim tvrtkama u RH”, kazao je Filipović.

Inzistirat će na poštovanju zakona, a cijeli sustav, kaže, konstruiran je tako da se izbjegava Uprava i to tako neće moći ići.

Ističe da je hrvatski prioritet po pitanju Ine je da interesi hrvatskih građana budu zaštićeni.

Ne prijeti nestašica energenata

Nije htio odrediti za koliko je dana dovoljno plina kada su nam svi kapaciteti puni i ponovio da građani mogu biti mirni i da će plina biti dovoljno.

“Sutra će skladište plina Okoli biti na 90% zapunjenosti. Imamo LNG terminal, skladište Okoli i plin koji je uzet INI i usmjeren je HEP-u, te neće biti problema u narednom razdoblju. Ako se Okoli ispraznim ni onda se ne može dogoditi da će plina nedostajati u Hrvatskoj”, tvrdi ministar.

Istaknuo je da će biti tople vode, struje, plina i da svi građani mogu biti mirni, i oni koji prelaze na javnog opskrbljivača plinom. Sve institucije su dobile zadatak da sve građane prebace na vrijeme.

Vezano uz cijene goriva i hoće li biti i jeftinije, rekao je da cijena barela ne prati cijenu naftnih derivata, odnosno benzina i dizela, iz poznatih špekulantskih razloga. Obećao je da će Vlada voditi računa da cijena bude što prihvatljivija.

“Europska središnja banka (EBRD) više nego udvostručio procjenu rasta hrvatskog BDP-a u 2022., što je poruka je da se u RH upravlja dobro financijama i gospodarstvom i da dobro upravljamo krizom, kazao je.

EBRD je istaknuo ulogu LNG-a te bolju poziciju Hrvatske u odnosu na Njemačku, neke druge zemlje koje nemaju nijedan LNG, dodaje.