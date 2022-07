Podijeli:







Izvor: N1/Zoran Pehar

Zrinjevac je u petak poslao prosvjednu notu Srbiji zbog planiranja nenajavljenog posjeta Jasenovcu što je kršenje protokola jer je predsjednik države štićena osoba i dolazak Aleksandra Vučića trebao se pripremiti, rekao je u nedjelju šef diplomacije Gordan Grlić Radman.

“Prema neslužbenim informacijama doznali smo da bi predsjednik Srbije uz prethodni posjet Donjoj Gradini, da bi posjetio područje Jasenovca, Pakrac i ne znamo koja još mjesta. To smo saznali neslužbenim kanalima što je zapravo neuobičajeno u komunikaciji i taj izostanak službene komunikacije i diplomatske procedure smatramo da je neprihvatljiv. U petak poslijepodne smo uručili notu srbijanskom veleposlanstvu”, rekao je Grlić Radman.

Nije želio ni potvrditi ni zanijekati da je saborski zastupnik i predsjednik SDSS Milorad Pupovac osoba koja je izvijestila Vladu.

“Podsjećamo da prigodom svakog posjeta stranih dužnosnika vrijeme, prigoda i plan posjeta trebaju biti dio dogovara dvaju strana. Hrvatska nije informirana, to je za Hrvatsku neprihvatljivo i smatramo to nedobronamjernim. Mislimo da to nije iskreno, da to nije odavanje pijeteta”, dodao je Grlić Radman.

“Smatramo ovo provokacijom. Žrtve ovdje nisu cilj, nego sredstvo. Cilj je predstaviti srbijanskoj javnosti napore predsjednika Vučića, dobiti dodatne političke bodove u trenutku formiranja nove srbijanske vlade”, rekao je Grlić Radman.

“Gospodine, ovo nije odlazak na more. Predsjednik države je štićena osoba, takav dolazak zahtijeva angažman hrvatskih vlasti. Mi uvijek najavljujemo dolazak, to je ovdje izostalo. Ne može se samo tako prelaziti granica, pogotovo ako se radi o štićenoj osobi. Ako govorimo o normalizaciji odnosa, onda su se trebali dogoditi takvi razgovori da bi se takav posjet mogao dogoditi”, odgovorio je ministar na novinarsko pitanje o proceduri.

“Politički igrokaz”

Srbijanski ministar unutarnjih poslova Aleksandar Vulin najavio je u nedjelju da će od danas svi dužnosnici hrvatske države, svi nositelji službenih ili diplomatskih putovnica, morati posebno najaviti i obrazložiti svoj posjet ili prolazak kroz Srbiju i bit će stavljeni u posebni režim kontrole. Grlić Radman je Vulinove izjave nazvao skandaloznima.

Grlić Radman rekao je da smo mi tolerantno društvo, ali da je ovdje prekršena procedura.

“Ne može se reći da je nekakav privatan posjet posjet spomen području Jasenovcu, Pakracu… To je prostor koji je bio poprište velikih sukoba, oružane pobune prije 30 godina, ovdje se trebamo okrenuti prema budućnosti. Ono što gospodin Vulin izjavljuje to nije, to je vraćanje u prošlost”, rekao je.

Komentirao je i je li politika Hrvatske prema Srbije preblaga. “Nismo preblagi, nego smo korektni. Budući da Srbija ne želi surađivati, koristimo druge formate. Ne žele imati bilateralne razgovore, ja sam ih više puta najavljivao, ali za to mora postojati dijalog.”

“Mislim da je ovo jedan politički igrokaz kako bi se zadovoljila srbijanska vlada. Ovo je rezultat jedne nepotrebne nervoze, a mi nismo nervozni”, zaključio je ministar.

