Ministar Filipović u neobranom grožđu: Je li bio u kontaktu s Damirom Škugorom?

Koliko će još ministara pasti zbog svojih poziva i poruka? U neobranom grožđu našao se ministar Filipović. Je li bio u kontaktu s Damirom Škugorom?

“Najobičnija laž koju je Nacional objavio nikad nisam s tim čovjekom telefonski razgovarao. Ali nikada. (Je li on bio vaš kandidat za HEP?) Kao što sam rekao, na moj prijedlog je za šest mjeseci produžen mandat postojećoj Upravi HEP-a”, kaže Filipović.

Tjednik Nacional tvrdi da je USKOK prisluškivanjem uhvatio Filipovića u laži jer je ranije tvrdio da se telefonski nije čuo sa Škugorom. No jesu li pričali uživo?

“To što sam ja s nekim razgovarao na nekom skupu, to što sam nekog površno poznavao to neću komentirati jer to vodi samo u dodatne neke laži, izmišljotine i slično”, odgovara Filipović.

Dakle, Škugora površno poznaje, štogod to značilo. Nacional tvrdi da su prisluškivani njegovi razgovor sa Škugorom oko pozicija u HEP-u.

“Dobio sam informaciju iz neslužbenih izvora da je DORH takvu informaciju demantirao, da to nije točno. To je ono što ja znam i što mogu reći”, kaže Branko Bačić.

Filipović tvrdi da Nacional o njemu konstantno piše neistine.

Sastanak s Molom

Danas će Filipović napokon održati sastanak s Molom.

Prošlo je tjedan dana otkad je premijer zatražio dogovornost cijele Uprave.

“Tražit ću smjenu cjelokupne Uprave, znači svih mađarskih članova i naših i promjenu modela korporativnog upravljanja. Ovakav način upravljanja dalje, da bi partneri dobro funkcionirali, nije više moguć”, kaže ministar.

Ministar Filipović ne misli tužiti tjednik Nacional, ali pitanje je koliko može biti koncentriran na teške pregovore s Molom dok se i sam mora braniti od optužbi koje stižu na njegov račun.

