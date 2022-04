Ministar Božinović o velikom uhićenju dilera: “Vidjet ćete uskoro novu akciju”

Podijeli:







Izvor: n1

U koordiniranoj akciji policije i USKOK-a stotinjak policajaca uhitilo je deset osoba. Uhićenja su vezana uz razbijanje krijumčarskog lanca iz Latinske Amerike, a uhićene se sumnjiči i za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama te teško ubojstvo.

“Ova akcija je plod strpljivog rada policije, ovakvi se rezultati ne događaju slučajno ni preko noći”, komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Dodao je da činjenica da Hrvatska korodinira međunarodne akcije pokazuje da se Hrvatska dobro pozicionirala i da radi s rezultatima.

”Ova je akcija jedna od najvećih kad govorimo o akterima organiziranog kriminala”, poručio je i čestitao glavnom ravnatelju policije. Pohvalio se da u zadnjih godinu dana bilježimo pad najtežih kaznenih djela, primjerice ubojstava za 16 posto. Bilježimo rast kaznenih djela koja nitko ne prijavljuje, ali su posljedica strpljivog rada policije. ”Tako imamo porast korupcije za gotovo 70 posto i porast krijumčara ljudi za 37 post”, rekao je ministar.

Nije želio otkriti konkretne detalje velike akcije, a kaže da mu i nisu svi detalji poznati. ”Vidjet ćete da ovo nije jedina akcija”, rekao je Božinović. Izbjegao je konkretan odgovor na pitanje je li ova akcija bila u suradnji s Amerikancima. Samo je naglasio da da Hrvatska surađuje sa svim partnerima.

Na pitanje ima li akcija veze s uhićenjima u Srbiji, Božinović je opet samo rekao da Hrvatska surađuje i sa srpskom policijom. ”Ne mogu reći da ne postoji mogućnost suradnje i u ovom slučaju”, naglasio je.

Govorio je i o padu drona

”U dronu je bila bomba, bio je upaljač, došlo je do rasprskavanja bombe, nekakva ekplozivna tvar je dovela do takve reakcije”, rekao je Božinović i podsjetio da vještačenje pokazalo da nije bilo eksploziva.”U bombu se može staviti i nešto drugo”, rekao je. Što je to drugo? ”Čuli ste eksperte, to se detektirati ne može. Bomba je bila tu, ja nisam ekspert, ali sam pažljivo slušao i mogu samo reći da se kriminalističko istraživanje nastavlja”, istaknuo je. Izbjegao je odgovor na pitanje je li se istrčavalo s političkim zaključcima, poput ministra obrane Marija Banožića koji je govorio da je bilo 40 kilograma eksploziva.

