Ministar Božinović: Interes je svih nas da ljudi mogu uživati u nogometu

Izvor: N1 / Ivan Hrstić

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović boravi u Dubrovniku gdje danas završava 15. po redu Dubrovnik Forum. U razgovoru s novinarima Božinović se dotaknuo posljedica koje će rat u Ukrajini ostaviti na svijet, a govorio je i najavi Slovenije da će maknuti žicu koju je digla na granici s Hrvatskom zbog migrantske krize. Večeras se, prvi put nakon nereda na odmorištu Desinec, susreću i Dinamo i Hajduk, a ministar je uvjeren da je policija poduzela sve potrebne mjere da sve prođe u najboljem redu.

“Mi moramo braniti naš način života, ono što smo postigli kroz povijest i Domovinski rat, kasnije proces integracija u EU i NATO. To su države s kojima dijelimo vrijednosti koje vrijedi braniti. I neovisnost u budućnosti i prolazak kroz ovo teško razdoblje će biti lakši ako nastavimo ići ovim putemu suradnji s drugima”, rekao je ministar u razgovoru s novinarima dodajući da je rat u Ukrajini utjecao na mnogo toga, od energetike do izvoza hrane, i da to može imati loše posljedice, ne samo na Europu.

Utakmica Dinamo – Hajduk

“Policija je izlazila vrlo transparentno zadnjih dana. Svi ste mogli pročitati što je dogovoreno kao okvir za praćenje utakmice bez incidenata ili da ih se bar smanji na minimum. To je jedini put”, kaže ministar na pitanja o večerašnjoj utakmici Dinama i Hajduka, prvoj nakon krvavih nereda na okretištu Desinec na kraju prošle nogometne sezone kada je policija tijekom sukoba čak i pucala prema navijačima Hajduka. Ministar kaže i kako večerašnja utakmica koja je proglašena susretom visokog rizika, trebala pokazati treba li još nešto dodati Protokolu koji će biti donešen kako bi se znalo kako točno policija treba postupati u situacijama poput one koja je dovela do nereda na okretištu Desinec.

“Rekao sam da je interes policije, a mora biti i interes svih nas, da ljudi koji igraju i gledaju nogomet, uživaju, da obitelji dolaze na utakmice kao nekada i siguran sam da velika većina ljudi to podržava i ne smijemo dopustiti pojedincima da nam pokvare taj ugođaj. Nadam se da će sve proći u redu”, rekao je Božinović.

Na pitanje hoće li večerašnji susret osiguravati veći broj policajaca, ministar kaže kako on takve detalje ne zna, a ni ne treba znati. “Intenzivne su pripreme posljednjih tri tjedna, barem, otkad je proglašena utakmica visokog rizika. To bi trebalo postati standard kako bismo sačuvali sve ono lijepo u nogometu”, kaže.

Slovenija najavila uklanjanje žice

Što se tiče najave Slovenije, da će ukloniti bodljikavu žicu s granice s Hrvatskom, koja je postavljena u vrijeme migrantske krize, Božinović kaže kako “ta žica na granici nikad nije trebala ni biti dignuta”.

“To smo govorili od početka, ali svaka država može o tome odlučivati samostalno. Mi smo govorili od početka da nećemo dizati žice prema susjedima i dokazali smo da se i bez toga može kvalitetno štiti granica, vanjska granica EU-a, a istovremeno štititi čuvati i visoke standarde u ljudskim pravima”, rekao je Božinović.

Odlasci ministara

Upitan da prokomentira odlaske brojnih svojih kolega iz Vlade u dosadašnjem dijelu mandata, Božinović kaže: “Ovo je Vlada koja traje već šest i pol godina i to je nova činjenica u hrvatskoj političkoj povijesti. Nije nelogično da dolazi do zamjena, da neki odluče otići. Svi smo mi dio tima, a taj tim vodi premijer od prvog dana i nastavit će ga voditi, siguran sam ne samo do kraja ovog mandata”, kaže.

“Ova Vlada je vrlo transparentna i bez fige u džepu kad govorimo o nepravilnostima, bez obzira na koga se one odnose i siguran sam da to građani prepozaju, inače ne bismo imali ovaku podršku kod njih. Ponavljam, šest i i pol godina konstantno u mandatu”, govori ministar.

“Ministri su zaštićeni kao i svi drugi građani i siguran sam da građani nemaju ništa protiv da uživamo istu razinu zaštite”, rekao je o ukidanju zaštite od kaznenog progona a neka kaznena djela za ministre.

