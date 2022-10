“Mindfulness je za dijalog, a ne za svađalaštvo. Takva politika vodi prema dnu”

Podijeli:







Izvor: N1

Često svjedočimo da komunikacija i ponašanje onih na pozicijama koji donose odluke nisu na razini. Jedna od tehnika koja bi u tom smislu mogla popraviti kvalitetu komunikacije je tzv. mindfulness. Na saborskom Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku održana je tematska sjednica na temu "Mentalna i emocionalna otpornost u kriznim vremenima", a o važnosti mindfulness mentalne prakse u Novom je danu govorila Iva Mia Krušlin, predsjednica Mindfulness Inicijativa Hrvatska.

Puno je znanstveno dokazanih benefita, od toga da poboljšava fokus, radnu memoriju, balans u danu, prepoznavanje trenutka kad se počmete previše trošiti i iscrpljivati. Mentalni slom nije korist ni za osobu ni za društvo. Mindfulness pomaže nositi se sa stresom. Dakle, riječ je o treningu kojim se poboljšava komunikacija, a među kolegama poboljšana vještina slušanja i emocionalna regulacija, rekla je.

Ono što radimo je osmotjedni trening. To nije samo vježbica u kojoj vraćate svoje misli u svoj dah već pridonosi prisutnosti, cijelo vrijeme vraćate fokus na sadašnji trenutak, objasnila je.

U parlamentima u svijetu to je vrlo prihvaćena praksa. Zemlje poput Švedske, Danske, Irske, Islande u svojim parlamentima provode godinama tzv. mindfulness, praksu. Mentalni trening je kao pranje zubiju. Vaša koncentracija i inovacija ovisi o tome. Kod nas, kad se to spomenulo, bilo je – što to meni treba. Ali mi smo tek u razvoju. Radimo treninge za državnu školu za javnu upravu. Nudimo programe i za dužnosnike, saborske zastupnike, rekla je.

S dijalogom se puno više može postići u politici

Na pitanje kako možemo očekivati da će netko u političkoj “areni moći” ostati balansiran ako ga netko grubo napadne Krušlin objašnjava:

“Želimo da se postigne dijalog. To je cilj. S dijalogom se puno više može postići u politici. To se postiže povećanjem svjesnosti i tako se riješava problem. Nadmetanje, svađalaštvo i pokazivanje moći vodi cijelu Hrvatsku prema dnu. Puno ljudi više ne gledaju vijesti. Kakva poruka se s time šalje? To vodi u spiralu negativnosti. Treba se znati smiriti i iznijeti ideju, to je produktivnije za cijelo društvo.”

Na treningu se uči prepoznati koje hrane nas hrane a koje iscrpljuju u životu. Uvijek se treba raditi balans. Ako dođete do iscrpljenosti, treba dugo da se čovjek vrati u balans. Bez antidepresiva, naravno, kazala je.

U Velikoj Britaniji mindfulness je preporuka za građane koji kreću na mentalni trening, prije lijekova. Nauče se nositi sa svojim mislima. Sami sebi pomažemo i unosimo promjene u naše radno mjesto. Imamo jako dobrih povratnih informacija, rekla je Krušlin.

