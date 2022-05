Podijeli:







Izvor: N1

SDSS-ov Milorad Pupovac komentirao je sukob navijača Torcide i policije.

“Razlike ne bi smjele završavati ovakvom vrstom izgreda i ovakvom vrstom opasnih sukoba policije i navijača. Blokiranje cesta, dolaženje do situacije da se mora koristiti vatreno oružje je sasvim sigurno nešto što se mora izbjeći. Ovo bi morala biti poruka za sve u Hrvatskoj, za navijače da treba poštivati predstavnike zakona, za predstavnike zakona da pozovu sve one, prvenstveno kubove i one koji klubove podržavaju financijskim sredstvima, da rade s navijačima da se stvara drugačija kultura nego što ovog trenutka imamo”, rekao je.

Na pitanje kažnjava li se huligane za izgrede preblago, kaže:

“Kod nas postoji neka vrsta tolerancije prema nasilju u različitim oblicima. Postoji tolerancija prema govoru mržnje, postoji tolerancija prema porukama koje mogu poticati na nasilje i nerijetko postoji neodovljna spremnost da se sankcionira nasilje na adekvatan način”, veli.

