Izvor: N1

Predsjednik SDSS-a, Milorad Pupovac, gostovao je u N1 studiju uživo i, između ostalog, komentirao račune za struju koje su dobili ljudi koji na Baniji žive u kontejnerima, ali i izjave predsjednika Zorana Milanovića.

Upitan kako je moguće da su ljudi na Baniji počeli dobivati opomene zbog računa za struju, ako je Vlada rekla da će ti računi biti podmireni, Pupovac je rekao da je to moguće kad je nekoordiniran posao administracije HEP-a i odluke Vlade.

“Odluka Vlade je bila jasna, a to je da ljudi mogu koristiti struju, mogu se grijati, mogu je koristiti za druge uređaje i da to neće platiti, da će to platiti država u dogovoru s HEP-om. Moja poruka s ovog mjesta je da ljude podsjetim da to ne trebaju plaćati, a HEP pozivam da požuri s uklanjanjem tih računa i tretiranjem tih troškova onako kakva je odluka Vlade kojima se ljude pozvalo da mogu trošiti struju i ne trebaju se oko toga brinuti. Žao mi je što ih je HEP uznemirio na ovaj način, to se nije trebalo dogoditi”, rekao je Pupovac.

To je greška koja će biti uklonjena, a država će podmiriti račune, dodao je.

“O obnovi se govori na svakom koalicijskom sastanku”

Na pitanje vodi li razgovore s premijerom Andrejem Plenkovićem oko obnove, Pupovac je rekao da se o pitanju obnove govori na svakom koalicijskom sastanku. “Ne samo da se govori, ja znam da premijer gotovo na dnevnoj osnovi, ako ne svaki, onda svaki drugi dan, održava sastanke s nadležnim ministrom i potpredsjednicima o dinamici obnove. Iznimno je važno i za njega i za Vladu, da ovo proljeće započne vidljivim znakovima obnove na području Banije”, rekao je Pupovac.

Govoreći o budućnosti Borisa Miloševića, koji je zbog USKOK-ove istrage morao otići s mjesta potpredsjednika Vlade, Pupovac je rekao da se nada da će Milošević u najskorijem roku završiti postupak koji će mu omogućiti da posao koji je radio ne samo u Saboru, nego i u Vladi, i dalje nastavi raditi “predano i pošteno i, s druge strane, politički veoma korisno za sve građane Hrvatske”.

“Miloševićeva karijera u SDSS-u nije završena, ima podršku stranke i kolega i on u ovim okolnostima ima poprilično snažnu podršku unutar našega biračkog tijela jer znaju da je pošteno radio taj posao. On nije pogodovao ni sebi ni drugima, radio je samo ono što je bio njegov posao kao zastupnika na razvoju programa koji je bio u povojima i u kojem je suradnja kluba zastupnika i Vlade bila neophodna da bi se taj program uspostavio i uopće mogao koristiti”, rekao je Pupovac.

O Zoranu Milanoviću

Odgovarajući na tvrdnje predsjednika Zorana Milanovića da je zapravo on nagovorio Miloševića na nešto što Milošević nije htio, Pupovac je rekao da s Milanovićem “čovjek ima dvije mogućnosti”.

“U proteklih pola godine ili nešto više, kako je od nekoga tko je zagovarao program normalno, u svemu, u ljubavi, u međuetničkim odnosima, uveo stanje anormalnog i od zagovornika normalnog društva zapravo stvara anormalno društvo svojim jezikom, svojom politikom. Većina ljudi, pa i ja, koji su predmet njegovih napada, nalaze se pred dvije mogućnosti – ili da ignorira ili da odgovori istom mjerom”, rekao je Pupovac.

“Ako ignorirate, onda će ljudi reći da Milanović vlada javnim prostorom i očito ima pravo, a ako odgovorite istom mjerom, onda će reći, kao što prolazi premijer Plenković, gledajte, oni se svađaju i ništa ne rade. On ima za cilj da, s jedne strane, ušutka ljude, da ih osramoti, okleveće, izvrijeđa, optuži i da tako zapravo zamijeni sve, tužitelje, istražitelje, moralne suce ili ne znam što sve drugo, a s druge strane ima za cilj da kontaminira javni prostor jezikom za koji kaže da ga jedino tako ljudi slušaju, jer da ga, da govori normalnim jezikom, nitko ne bi slušao”, rekao je Pupovac, dodavši da to znači da ljude koji govore normalnim jezikom nitko ne sluša i da je Milanović zapravo jedini koga se sluša.

Nastavio je s kritikama na račun predsjednika države.

“Predsjednik Zoran Milanović devastira ulogu predsjednika Republike načinom na koji govori, na koji se odnosi prema drugim akterima u javnom ili političkom životu, kao što je devastirao svoju bivšu stranku, tako devastira druge u političkom životu i institucije koje postoje i dijeleći šakom i kapom odlikovanja. Tko je u tolikoj mjeri podijelio odlikovanja? Tko vodi bitku za to da uspostavi dominaciju nad vojskom? Tko vodi bitku na način da pokaže da je jedino on taj koji vodi brigu o stanju nacije?”, upitao je Pupovac.

“Zloguke riječi da će vojska braniti hrvatski narod”

Zlogukim je riječima nazvao Milanovićevu izjavu da će vojska braniti hrvatski narod. “Hrvatski narod ne živi samo unutar granica Republike Hrvatske, kao što nijedan narod bivše Jugoslavije ne živi samo unutar granica matične zemlje. On ima pretenzije da blokira ulazak pojedinih zemalja članica Europske unije u NATO, zato što misli da će se na taj način izboriti za ravnopravan položaj u izbornom procesu Hrvata u BiH? Ne, on će samo naštetiti tome. On se junači i zloupotrebljava poziciju predsjednika države. Zar je predsjednikova ustavna ovlast da blati saborske zastupnike?”, upitao je.

Dodao je da Milanović “na svaku kritiku odgovara pljuvanjem, blaćenjem, denuncijaciom i lažnim optužbama”.

Naša je Iva Puljić Šego upitala Pupovca osjeća li se ugroženo zbog Milanovićevih riječi. “Budući da je rekao da ja nisam Srbin, onda se ne bih trebao osjećati ugroženim. On je otišao i korak dalje. On kriminalizira ljude i stranke, a dekriminalizira ljude koji su optuženi za ratne zločine”, rekao je Pupovac.

“Ja poznajem Milanovića, ali nisam znao kakav je sve. Nije problem što sam na tapeti, na tapeti sam odavno. Ja znam neke ljude koji su bili crvena krpa samo zato što su htjeli da ih se makne”, kazao je šef SDSS-a gostujući u N1 studiju uživo.

