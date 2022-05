Podijeli:







Darko Milinović, bivši ministar zdravstva, gostovao je u N1 Studiju uživo i to povodom odluke da se Andreja Plenkovića proglasi počasnim građaninom Ličko-senjske županije.

“Najprije to treba zaslužiti, to je osnovno. Drugo, sazvana je elektronička sjednica kako ne bi bilo javne rasprave, i treće LiPo ima 9 vijećnika, HDZ ima 6, najjača smo pojedinačna stranka u Županijskoj skupštini, a nitko se s nama o tome nije konzultirao i ne vidim da je Andrej Plenković išta napravio za Ličko-senjsku županiju čime bi zaslužio biti počasni građanin, za nas Ličane i stanovnike LSŽ je to prestižna nagrada”, rekao je na početku.

Dodao je i kako su se odluka o takvim nagradama i priznanjima uvijek donosile jednoglasno i konsenzusom, a da je sada za dodjelu titule počasnog građanina Andreju Plenković, glasamo samo 60% zastupnika.

“Svi su pozvali ministre u Ličko-senjsku županiju”

“Dodatno treba naglasiti da je ruku za to digao i SDP i onda se čude lošem rejtingu. Uz njih za to je glasao dio HSP-ovaca i žetončići HDZ-a, SDSS. Bez žetončića Andrej Plenković ne bi bio počasni građanin Ličko-senjske županije”, kaže.

Kritizirao je i razlog zbog kojeg je premijeru dodijeljuje ta titula:

“Citirat ću: ‘Predlažemo Andreja Plenkovića, premijera RH za počasnog grđanina Ličko-senjske županije’, pazite sad: ‘Zato jer je pozvao ministre da podrže programe iz Ličko-senjske županije, pametnom dosta. Uz dodatak, pozvao je investitore da ulažu u Ličko-senjsku županiju. To je prije njega napravio Josipović, Mesić, Kolinda Grabar Kitarović je izmjestila ured u LSŽ, Milanović, svi su oni pozivali ministrre i investitore u Ličko-senjsku županiju, dvostruki aršin.

Mene je nazvalo barem dvestotinjak ljudi koji se protive tome, to je devaluacija počasnog građana Ličko-senjske županije. Dok sam ja bio župan mi smo imali sto milijuna projekata za EU fondove, najbrži prst, Ličko-senjska županija je dobila ravno nula kuna. Jedini razlog zašto je Plenković postao počasni građanin je najpoznatiji letač u Hrvatskoj, Ernest Petry, koji je to predložio da se dodvori Andreju Plenkoviću”, veli

“Andrej Plenković je možda rođen pod sretnom zvijezdom”

Pita se i kako je premijer uopće pristao na to:

“Ne čudi me Ernest Petry, ni nas u stranci, ni građane ne čudi Ernest Petry, ali usitinu me začudio Plenković, s kojim imam korektan odnos, da je pristao na ovakvo omalovažavanje da samo 60% vijećnika pristane na ovu nagradu”.

Komentirao je i kako Plenković vodi državu:

“Andrej Plenković je možda rođen pod sretnom zvijezdom. Susretao se i s onim stvarima koje su ga dočekale i on relativno dobro plovi kroz ove vode, ali može biti bolji. Ja sam realan političar i čovjek. Andrej Plenković možda dobiva nagradu jer je mene istjerao iz HDZ-a jer sa tražio demokratske izbore u HDZ-u pa sada HDZ vode oni koji su rušili HDZ proteklih godina.

Ja mislim da je to sramota i skandal on da postane počasni građanin Ličko-senjske županije. Ali kada me pitate za Plenkovića kao premijera, katastrofa što se tiče zdravstva, katastrofa što se tiče obnove, katastrofa što se tiče EU fondova za Ličko-senjsku županiju, ali ima, moramo priznati, i dobrih stvari”, rekao je.

“Milanović govori nerealno, ali je u pravu”

Komentirao je i Milanovića i njegovu najavu veta za ulazas Finske i Švedke u NATO:

“Mogu reći, Zoran Milanović govori nerealno, ali je u pravu. Plenković govori realno, ali nije u pravu. Sjećam se 2009. godine, 1. travnja hrvatska je s Albanijom ušla u NATO, Slovenija je tjedan dana prije toga zbog nekih nerješenih pitanja najavila veto na ulazak Hrvatske u NATO. Tada državna tajnica Hillary Clinton rekla je da za tjedan dana očekuje Hrvatsku u NATO-u i naravno to se dogodilo.

Milanović nerealno govori, Hrvatska nije toliko jaka. Pogledajte Tursku, mi ne možemo trgovati utjecajem jer ga nemamo. Turskoj će se uslišiti tri zahtjeva da bi digli ruku za Finsku i Švedsku i Milanović zna da govori neralno i neće biti veta. Mi nemamo takvu snagu da vetom primoramo EK i EU na promjenu Izbornog zakon u BiH.

S druge strane Plenković govori realno, zna da nema te snage, moramo se dodvoriti i sve su špekulacije da bi mogao završiri u Bruxellesu, on je dobar dečko Bruxellesa i taj dobar rejting mora sačuvati. Stoga, on govori realno, ali nije u pravu”, zaključuje.

