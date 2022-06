Milinović: Ja sam sam sebe prijavio USKOK-u

Podijeli:







Izvor: N1

Sadašnji i bivši župan Ličko-senjske županije na Facebooku vode rat. O čemu se tu radi za N1 Studio uživo komentirao je jedan od aktera, bivši župan Darko Milinović.

Kritizirao je što Gospić ima najskuplji vrtić u Hrvatskoj, što je, kako tvrdi, u tom gradu odvoz smeća poskupio od 300 posto do više od 1000 posto, te što u domu za starije i nemoćne u Gospiću ovog vikenda nije bilo tople vode zbog neplaćenog lož ulja. Za sve to optužuje upravo Ernesta Petryja.

“USKOK bi trebao ispitati zapošljavanje u HEP-u kada je Ernest Petry bio na čelu HEP-a i ima li sada nepotizma i prijetnji prema ljudima da moraju promijeniti političku opciju kako bi ostali na svojim pozicijama. Kada to pitam, onda dobivam odgovor da sam imbecil i da reketarim poduzetnike. Ja i sad govorim poduzetnicima da me prijave USKOK-u ako sam ih reketario. Kada je on to po nalogu Vesne Pusić govorio, ja sam sam sebe prijavio USKOK-u i utvrdilo se da to što je govorio Petry, jedan lokalni malograđanin, nije istina”, kazao je Darko Milinović.

Što je još kazao o sukobu s aktualnim županom, pogledajte u snimci razgovora.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.