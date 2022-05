Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik stranke Lipo Darko Milinović bio je gost Newsrooma N1 televizije. Komentirao je aktualnu političku situaciju u zemlji.

Milinović smatra da je ponižavanje novih ministara premijerova izjava da se Josip Aladrović i Boris Milošević mogu vratiti ako se dokaže njihova nevinost.

“Ovo mi liči na Milanovićevu izjavu o Kaliguli. Išao sam slušati to par puta, mislio sam da je netko na mrežama smontirao. To je ponižavanje dvojice ministara i jedna poruka koja se danas ne bi smjela plasirati u hrvatskoj javnosti”, kaže Milinović.

O slučaju ministra Tomislava Ćorića kaže: “Moj neki sukob s HDZ-om je i počeo na razini kada je Plenković, odnosno vodstvo HDZ-a u kojemu sam bio član Predsjedništva s najvećim brojem glasova, toliko o mom utjecaju u HDZ-u… Ćorićev prijatelj Kovačević koji je sada ravnatelj NP Plitvica je tri mjeseca unaprijed govorio da se dogovorio sa svojim prijateljem i da se tu nitko ništa neće pitati. Javni natječaji su laganje ljudi. Ćorić i Kovačević su znali da će on biti ravnatelj. Ono što me zabrinjava je to što je Ćorić odličan, a ništa nije napravio u gospodarstvu. On ide s pozicije ministra jer je njemu dosta, ne želi više biti ministar. Sad kad je teško i treba vaditi vruće krumpire. Zato sam rekao da je kvazihadezeovac. Sad on ide na50 tisuća kuna plaću. Bravo, treba zapljeskati Plenkoviću ako mu to dozvoli.”

Na pitanje o aferi Vjetroelektrane kaže kako nikome ne želi zlo, ali da je teška optužba koju je na Ćorićev račun iznio jegov nekad blizak suradnik.

“U pravu su oni koji kažu da rekonstrukciju rade DORH i USKOK. … Da sam ja Plenković, raspisao bih prijevremene izbore. Oporba je totalno neorganizirana i bez obzira na moje želje, HDZ bi ponovno dobio izbore. Pravi državnički potez, nakon tako brojnih afera, bi bili prijevremeni izbori”, kaže.