Mostov saborski zastupnik Marin Miletić napao je na društvenim mrežama Billa Gatesa i njegovu ideju o osnivanju novog tijela unutar Svjetske zdravstvene organizacije koje bi upravljalo pandemijama ako bi se javile u budućnosti.

Naglasio je da otpor nije uzaludan.

“Gates gura jako ideju novog svjetskog tijela u sklopu WHO koje naziva GERM – Global Epidemic Response and Mobilization. Ta fejk naddržavna organizacija bi trebala preuzeti ovlasti upravljanja pandemijama. Famozni soj novog smrtonosnog virusa dolazi u kasnu jesen, to preko kristalne kugle zna i njemački ministar zdravlja i milijarder bez obraza Gates. Ta ekipica interesnih skupina koji su derikože građana cijelog svijeta imaju plan da će WHO i taj GERM upravljati državama jer će oni donositi odluke oko zdravlja ljudi”, poručio je Miletić, a potom im je uputio i posebnu poruku.

“Ekipice, znam da nas sve čitate. Pa evo vam još jedna poruka: u Hrvatskoj, toj našoj malenoj zemlji od 3 milijuna i zrnce više ljudi po Ustavu RH VLAST proizlazi IZ NARODA i pripada NARODU. Razbojnici jedni bez morala lomili su mnogi tirani tijekom naše burne povijesti zube od naš mali narod. Slomit ćete i vi i sve vaše sluge”, oštar je bio Miletić na Facebooku.

“Vi jednostavno lobirate, plaćate, kupujete političare, neke liječnike, podmazujete sustav, onda taj sustav od vas naručuje milijarde eksperimentalne kemije pod TAJNIM UGOVORIMA i onda taj sustav tjera ljude pronicljivo i manje pronicljivo da se cijepe svakih tri mjeseca. Fejkeri jedni da fejkeri pa vama cijepljeni građani više ništa NE VJERUJU. Samo na mom fejsu desetak ljudi SVAKI dan koji su cijepljeni 2x pišu svjedočanstva užasa i kažu da su prevareni.

Vama nitko više ništa ne vjeruje. Ljudi se bude i vide koja ste prevara. Pfizer je skrivao podatke da preboljeli NE trebaju tu kemiju bockati u sebe, skrivali su to. Objavio sam vam ovdje službeno izvješće Pfizera dioničarima gdje tvrde da su svjesni kako neće dobiti trajnu dozvolu jer imaju previše nuspojava.

To su interesne skupine bogate i moćne koje guraju svoju agendu”, nastavio je Miletić.

Osvrnuo se zatim i na Mostovu referendumsku inicijativu.

“Skupljenim potpisima građani Republike Hrvatske su im opalili šamar i meštri su se povukli. Sada igraju šah i čekaju da vide kretanja. Daj Bog da rat u Ukrajini završi čim prije. Vidjet ćete, par mjeseci nakon toga ide opet – bušenje ove agende. Dragi moji, nema straha. Svaki dan nam prilaze ljudi, koji su shvatili igre sjena i obmana. Most jača u svim gradovima. Slažemo strukturu i jačamo cijelu organizaciju. Stat ćemo na branik građana i čuvat ćemo slobodu svakog čovjeka u našoj zemlji! Neće im proći. U Hrvatskoj – neće!!”, zaključio je.

