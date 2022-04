Podijeli:







Izvor: N1

Politički analitičar Anđelko Milardović gostovao je u N1 Studiju uživo gdje je komentirao političku situaciju u Hrvatskoj i svijetu. Naglasio je da slaba oporba nije zdrava za demokraciju govoreći o Hrvatskoj, a dotaknuvši se rata u Ukrajini rekao je da je izuzetno važno slati poruke mira, a izbjegavati retoriku nasilja.

Komentirajući rekonstrukciju Vlade Anđelko Milardović je rekao: “S obzirom na broj članova Vlade koji su u različitim statusima, logična je široka rekonstrukcija. Tko će ući na mjesto starih ministara, razna su nagađanja, ali da je rekonstrukcija Vlade potrebna ili prijevremeni izbori, to je potrebno jer politički život u Hrvatskoj je dogorio do noktiju. Javnost traži promjene.

VEZANE VIJESTI Samo dvije mjere ostaju na snazi Je li ministar zaposlio suprugu na 4.000 kn da bi državi plaćao što manji porez?

Vladajući imaju značajnu potporu i mogu biti mirni. Oporba je razdrobljena i pitanje je stanja demokracije u Hrvatskoj – je li to zdravo stanje ako ne postoji kontrolna grupa, odosno opozicija. Ako ona nije jedinstvena, ne predstavlja opasnost vladajućima i gubi ulogu kontrolne skupne, a to nije zdravo za demokraciju.”

Milardović smatra da je moguće da će premijer pri izboru ministara posegnuti i u koalicijski bazen, a na komentare da je Plenkovićeva Vlada protočni bojler, zbog brojnih odlazaka ministara, rekao je:

“Događa se to. Samo kad pogledamo povijest Italije, to je isto model protočnog bojlera, permanentna cirkulacija. Ali u tome se koristi izraz stabilnost. Imamo posla s konceptom stabilnosti i nečinjenja. Koje su to reforme posljednjih godina provedene do kraja? Politička elita ima obraza vladati, a ne reformirati. Ovo je potrošen model demokracije”, dodao je.

Komentirajući menadžere i poduzetnike u Vladi naglasio je da bi bilo dobro napraviti kombinirani model za područja koja se temelje na ekspertizi. No, podsjeća da smo eksperiment s jednostavnom tehnokratskom vladom “pa vidimo kako je to završilo”. Smatra da Hrvatska nema autohtonu vanjsku politiku.

“Zna se tko je žrtva, a tko nasilnik”

Komentirao je i rat u Ukrajini, a izjave predsjednika države Zorana Milanovića nazvao je pomalo opasnima.

VEZANE VIJESTI Poruka Rusije Zapadu o tome što ih čeka ako zatvore ruska veleposlanstva Profesor iz Kijeva za N1: O predaji Donbasa nema govora!

“Ovo čemu svjedočimo, pa znamo tko je žrtva, a tko je nasilnik i tu nema mjesta političkom filozofiranju niti ideologiziranju. Može biti mjesta interesima, ali ono što gledamo tamo, mi smo to prošli u Osijeku, naši susjedi u Vukovaru, slike koje gledamo su replike slika iz ’91. i ’95. Ne znam tko može stati na stranu Putina, politike koja je bazirana na uništavanju. Imamo Orbana koji je kao Vučić pobijedio, to su Putinovi saveznici i Orban je u tom smislu opasnost za Europu u EU jer i on sjedi na dvije stolice kao i Vučić. Ta pozicija je kontraproduktivna za Srbiju, a opasna je mir i stabilnost na Balkanu jer Rusija ima ideologiju koja se zove ruski svijet ili ruski mir, a Srbija ima ideologiju koja se zove srpski svijet – to su kopije, ideologije rata. Konačni uradak tih ideologija, ako bi se realizirale, je stvaranje nove Rusije i velike Srbije”, rekao je Milardović i dodao:

“Svi moramo javno govoriti u pravcu mira i kontrole Putinovih saveznika. Smatra se da postoji mogućnost prelijevanja sukoba na Balkan, to bi se najlakše moglo dogoditi u BiH zbog Putinovog saveznika Dodika. Ako se tu zakomplicira, može se oteti kontroli.”

Na pitanje tko može zaustaviti Putina, odgovara: “Različiti su scenariji i mislim da će on nastojati voditi rat do njegovih izbora i maksimizirati ciljeve. Računao je na nejedinstvo EU-a, da će NATO ući u sukob, a to bi stvarno bio Treći svjetski rat. Nadam se da nije toliko lud, ima obitelj, i da neće staviti prst na okidač za nuklearno oružje. Postavlja se etičko pitanje što je s tim ljudima da su spremni uništiti civilizaciju jer ne mogu dobiti zamišljenu igračku koja se zove Ukrajina? Imamo posla s osobama na rubu političke psihopatologije.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.