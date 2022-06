Milanovićev savjetnik: Ako smo odgovorni, dvojne cijene uvest ćemo prije rujna

Podijeli:







Izvor: N1

Posebni savjetnik Predsjednika RH za ekonomiju Velibor Mačkić govorio je u TNT-u o uvođenju eura kao službene valute u Hrvatskoj.

Upozorio je da ulazimo u eurozonu u fazi kada imamo opći rast cijena.

“Dosadašnja iskustva nisu bila takva. Mi smo sada u uzlaznoj fazi ciklusa. Ono što je bitno sada je što mi sada možemo napraviti da bismo zajedno kontrolirali cijene”, kazao je dodajući da bi trebali biti odgovorni i početi uvoditi dvojne cijene čim dobijemo potvrdu koliki će biti tečaj.

“Zakonski to moramo raditi od rujna, ali nas to ne spriječava da budemo odgovorni prema sebi i počnemo to raditi i tijekom turističke sezone, jer nije isto ulazimo li kada cijene rastu ili kada te cijene barem stagniraju i držimo ih pod kontrolom”, rekao je Mačkić.

Ne slaže se sa savjetnikom premijera Zvonimirom Savićem da kamatne stope neće rasti zbog ulaska u eurozonu, jer kaže da “nemamo čarobnu kuglu da bismo to mogli znati.

“Sada kada je taj proces došao tu gdje je, bilo bi ga vrlo teško zaustaviti. Kako ćemo odraditi naš posao sada, od srpnja pa do siječnja sljedeće godine je ono što je najvažnije jer je to isključivo u našoj domeni. Dalje je sve na nama i nema nikoga u koga može uprijeti prstom ako krene nešto po zlu”, poručio je Mačkić.

