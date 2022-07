Podijeli:







Izvor: Ivan Hrstić / N1

Jasmina Popović s HRT-a i Tomislav Klauški iz 24 sata gostovali su u Točki na tjedan.

Komentirali su i predsjednikov odlazak na summit NATO-a u Madrid, gdje nije uložio veto na članstvo Finske i Švedske u NATO-u, što je najavljivao ne promijeni li se izborni zakon u BiH.

“Mislim da se desnica razočarala njega, jer je on nakon summita govorio da za Selak Raspudić, primjerice, da ga je prije podržavala. Jako ga je pogodilo to što mu je rekla – gdje si sad, frajeru. To je bio veliki udarac za njega”, rekla je Popović.

“On uvijek bira bitke koje ne može dobiti, očekivanja koja ne može ispunuiti, iskopa si rupu iz koje ne može iskočiti. Sad ide u rat koji je potpuno promašen, to za Finsku i Švedsku gdje je naša javnost totalno krivo reagirala i iz njegovih političkih akrobacija HDZ ispada da je racionalni pobjednik, da se Gordan Grlić Radman može rugati s Milanovićem i to je njegov politički poraz. On sam sebi radi problem i njegovi politički protivnici ne trebaju ništa nego čekati da upadne u rupu koju je sam iskopao”, rekao je Klauški.

