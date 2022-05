“Milanović zna što govori i ima pravno znanje, ali prevladale su crte ličnosti”

Podijeli:







Profesorica ustavnog prava na Sveučilištu u Rijeci, Sanja Barić, za N1 je komentirala napade predsjednika Zorana Milanovića na Ustavni sud, kao i što podrazumijeva slovo Ustava.

“Mi smo zadovoljni da je Ustav konačno u fokusu, nažalost, zbog tužnih stvari. Ustav nije knjiga, Ustav je naš okvir zajedničkog djelovanja, življenja, pokušaja da budemo pristojna zajednica. Ne samo Republika Hrvatska, nego bilo koja država. Ustav nam je svima jako važan, daje nam pravila ponašanja, vrijednosti, procedure, sprečava da se međusobno pobijemo i da rješavamo svoje probleme tko je jači, taj tlači”, rekla je Barić.

Komentirala je i izjavu predsjednika Milanovića, koji je pozvao na ukidanje Ustavnog suda. “Slušamo izjave koje su svakako prelaženje ne samo ustavnih granica, nego pravnih i granica logike funkcioniranja društva, ustavni sudovi štite naša ljudska prava, 85 posto nadležnosti Ustavnog suda je zaštita ljudskih prava, radi se o zaštiti pojedinaca protiv sudova i drugih tijela. To bi bila tragedija, da mi u Hrvatskoj ili bilo kojoj drugoj državi sličnoj Hrvatskoj ukidamo Ustavni sud”, rekla je Barić.

Komentirala je odluku Ustavnog suda o odbijanju referendumskih inicijativa. “Ovo je samo još jedan u nizu, a ima ih preko desetak primjera gdje se pokazuje da je naša referendumska regulativa potkapacitirana i beskonačno loša s nevjerojatno velikim brojem rupa, te rupe i loša regulativa stvaraju loš osjećaj biračima. Oni misle da sama činjenica da su prikupili potpise pokazuje da su u pravu, a to nije točno, jer se referendum ne može i ne smije povlačiti za sva pitanja. Trebali bismo imati kontrolu pitanja već na početku, a ne na kraju, kad se narod mobilizirao. Ono što je vidljivo iz priopćenja, jedna odluka je posve nesporna, a to je ova odluka o zaustavljanju zakonodavnog referenduma, to je bilo posve jasno i vidljivo iz aviona i prije, a druga sudska odluka izaziva ozbiljne sumnje”, rekla je.

Komentirajući slučaj trudnice Mirele Čavajde, koja u Hrvatskoj ne može ostvariti zakonsko pravo prekida trudnoće, Barić kaže da Ustav i Čavajdi i svim ženama u Hrvatskoj garantira to pravo te da je zakon sukladan Ustavu. “Ali problem je u provedbi i što smo je prepustili medicinskoj struci pod nepodstojećim nadzorom Ministarstva zdravstva. Ovdje nema mjesta za različite interpretacije”, rekla je ustavna stručnjakinja.

Što se tiče novoga zakona o prekidu trudnoće, Barić kaže da ga treba donijeti jer je Ustavni sud to naložio. “Nema promjene ustavnih prava, nego samo promjene procedura i nazivlja. Novi zakon ne može biti restriktivniji, može biti samo nazivljem i proceduralno jasniji”, rekla je.

Što se tiče izjave predsjednika i prijetnje da “neće stati” kad je Ustavni sud u pitanju, Barić je rekla da je predsjednikova retorika trojaka.

“Ako nisi zadovoljan institucijom, hoćemo li je sutra ukinuti? To je sadržajno pogrešno. Poboljšajmo, institucionalizirajmo ustavne prakse, a ne ukinimo. Predsjednik Republike kad prijeti drugoj instituciji to izlazi iz njegovih ustavnih okvira. On ima imunitet, ali takve tvrdnje su opasne, zapravo pozivaju na nasilje u društvu i idu upravo suprotno ustavnosti. Ne možeš se boriti za ustavnost rušeći ustavnost. Ovo ima elemente i prisile i prijetnje, a možemo li ići na to da je to kazneno djelo, proceduralno je to komplicirano u slučaju predsjednika Republike”, rekla je Barić, dodavši da predsjednik ima imunitet koji ga štiti

“Ja sam duboko uvjerena da on zna što govori, duboko sam uvjerena u to da on ima pravno znanje, ali određene crte ličnosti su prevladale i potreba da bude agresivan i da po svaku cijenu kaže stvari koje mi svi znamo. To nije isto kao da ja nešto govorim, to govori predsjednik, koji je institucija”, rekla je Barić.

