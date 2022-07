Podijeli:







Predsjednik Republike Zoran Milanović odgovorio je na jučerašnje prozivke saborske zastupnice Mosta, Marije Selak Raspudić, koja je, komentirajući njegov boravak na summitu NATO-a u Madridu rekla da bi ga netko mogao upitati: "Gdje si sada, frajeru?".

Na kritike Mostove Marije Selak Raspudić Milanović je rekao da je od nje očekivao više.

“Moj stav je da bih učinio sve da se promijeni Izborni zakon u Madridu. Pustite Selak Raspudić, ljudi govore stvari koje ne čitaju, ne razumiju. Koliko sam puta rekao da moje mogućnosti i ovlasti u jednom trenutku prestaju i da ne mogu spriječiti da netko u ime Hrvatske potpiše taj ugovor? Sve će na kraju doći u Sabor i Sabor će o tome odlučivati. Moja poruka im je: Nemojte to napraviti. Netko kaže da sam se poigravao nečijim osjećajima, to kažu ljudi koji nemaju trunke emocije o životu. Što sam još trebao reći? Što je to trebalo napraviti u Madridu?”, rekao je predsjednik dodajući da je razgovarao s 10-ak državnika, ali među njima nije i Joe Biden jer se “njemu možete uvaliti u kadar i praviti se da razgovarate s njim pa ako vas uhvati kamera”.

“Ovo nije tema koju će uređivati Amerika, i ne treba. Vrijeme je da se maknu iz BiH. Europa da”, rekao je predsjednik pitajući se što je mogao učiniti u Madridu da Selak Raspudić bude zadovoljna. “Je li netko drugi govorio o tome? Netko tko razumije. Ona pojma nema o tome”, kaže Milanović.

“Sve je postavljeno tako da se Hrvate na izborima pokrade i tko je o tome trebao govoriti? Ja? Ne”, rekao je predsjednik ponovno prozivajući premijera da je propustio priliku. “Gdje si sada, frajeru”, rekao je.

“Imate Vladu koja to sadistički opstruira. Ljudi se raduju da to propadne, da Hrvati propadnu”, rekao je dodavši da treba “tražiti od HDZ-a da prije nego dignu ruku za nečiji komfor učine nešto za bijedu svog naroda u BiH”.

