Milanović uzvraća Zekanoviću: On je dvorska luda, dajte zekanu vreću šargarepe

Izvor: N1

Saborski zastupnik Hrvoje Zekanović ponovno je danas pozvao predsjednika Zorana Milanovića da mu se ispriča zbog povezivanja s kriminalom njega i premijera Andreja Plenkovića.

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je svečanoj sjednici Županijske skupštine Šibensko-kninske županije u prigodi obilježavanja Dana Šibensko-kninske županije. Nakon što je počelo njegovo prigodno obraćanje, dvoranu je napustio saborski zastupnik iz Šibenika, bivši Suverenist, Hrvoje Zekanović.

“Milanović je nesuvisao i reći ću čak da – trabunja. Ne želim trošiti svoje vrijeme i ne želim da me inficira svojim govorom. Ja ću njega slušati kad mi se ispriča, naime, on je mene i predsjednika Vlade optužio da imamo neke dealove i pozvao je DORH da nešto napravi po tom pitanju. I ja pozivam gospođu Hrvoj Šipek neka postupi po njegovoj prijavi i neka krene u postupak pa – ili ćemo Andrej Plenković i ja u zatvor ili će Milanović u ludnicu”, rekao je Zekanović za Dnevnik.hr.

Zekanovićev potez komentirao je potom Milanović.

“On je dvorska luda, to radi za novac. A može bit popularniji među ženama, to mu je očito bitno. Ne znam zašto privlači pažnju. Pitajte ga što on meni zamjera? Borbu za prava Hrvata u BiH? Što on meni zamjera, to pitajte tog zekana i dajte mu vreću šargarepe”, kaže.

