Milanović u Okučanima: Hrvatska je slavno završila rat, to djecu treba učiti

Podijeli:







Izvor: Ured predsjednika

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je u obilježavanju obljetnice Bljeska u Okučanima. Predsjednik je rekao kako je Hrvatska "slavno završila rat" te kako je "sam kraj rata Hrvatsku košta žrtava zbog političkih projekata drugih zemalja".

„Ovo je velika pobjeda Hrvatske vojske, jedna u nizu koje su uslijedile nakon pokušaja ubojstva i uništenja Vukovara krajem ’91. godine. Već nekoliko tjedana kasnije Hrvatska vojska je preuzela inicijativu, to želim naglasiti jer je važno, koju nije gubila do kraja rata. Prvim operacijama oslobođenja zapadne Slavonije, s malo vojnika i s još manje opreme i streljiva, u uvjetima međunarodne izolacije, tada nepriznanja, embarga na oružje, dakle ne može gore, Hrvatska vojska je preuzela inicijativu i do pobjede na kraju – u Oluji i u operacijama Maestral i Južni potez, gdje su do 10 mjeseca ’95. godine ginuli hrvatski zapovjednici i vojnici – nije gubila inicijativu“, rekao je predsjednik Milanović u Okučanima.

„Hrvatska vojska je od kraja ’91., preko Bljeska, Oluje, Južnog maestrala i Južnog poteza bila u inicijativi, slavno je završila rat. Sam kraj rata je Hrvatsku koštao žrtava radi političkih projekata drugih država, SAD-a prije svega, dolaska do Banja Luke, gubitaka Hrvatske vojske. To je zaustavilo rat u Bosni i Hercegovini, ne američko bombardiranje nego dolazak Hrvatske vojske iza Manjače i konačna kapitulacija, ne formalno, bosanskih Srba Ratka Mladića i Karadžića, pristanak na pregovore i deblokada Sarajeva“, dodao je Predsjednik.

„Nisam za ideologizaciju povijesti, smatram da je opasna, ali to djecu treba učiti – to su činjenice. Još jednom slava i čast onima koji su ovdje, njih preko pedeset, poginuli za Hrvatsku jer bili su nadomak slobode i pobjede, a nisu je dočekali“ zaključio je svoju izjavu predsjednik Milanović nakon obilježavanja 27. obljetnice Vojno-redarstvene operacije „Bljesak“.

Na pitanja novinara nije odgovarao.

Podsjetimo, u manje od 32 sata hrvatske snage (7200 vojnika i policajaca) oslobodile su tijekom akcije Bljesak 600 četvornih kilometara privremeno okupiranog hrvatskog teritorija i omogućili povratak prognanika u zapadnu Slavoniju.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.