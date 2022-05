Podijeli:







Izvor: N1 / Ivan Hrstić

Predsjednik Republike sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda u prigodi Dana Grada i blagdana sv. Ivana Nepomuka, zaštitnika Grada. Nakon toga dao je izjavu za medije.

Milanović je komentirao svoje izjave o blokadi Finske zbog hrvatskog pitanja u BiH, koje su uzburkale duhove.

“Mislim da sam bio vrlo jasan što želim postići ovime. Zaštiti Hrvate u BiH od jednog kriminalnog zuluma”, kaže Milanović dodajući kako ima milijun pitanja koja bi se mogla postaviti “jaranu” Željku Komšiću koji ga je “moljakao da dođe na govoriti u Sarajevo”.

“To su teme koje su za mene žučno važno. Ili ćemo zaštititi svoje sunarodnjake u BiH, ne oružjem kao prije 30 godina… Trebali bi vidjeti koliko je Tuđman bio uplašen da će dobiti sankcije zbog BiH, ali je radio. Što Hrvatskoj danas prijeti da se zauzme za to? Samo karijerne perspektive nekih ljudi i to da će te gledati kao krkana s Balkana u Bruxellessu. Mi to nismo, a i da jesmo, što sada?”

“Zanoktica Hrvata u BiH mi je važnija nego cijela Finska. Htio bih čuti jasnu poruku od predstavnika Hrvata u BiH, ne samo do Čovića, smisla u ovom što ja radim ili da ja prestanem? ali taj odogovr mora biti jasno i gromko, da ili ne, ništa između. Ovo nije kontest između mene i Plenkovića. Ja s ovim mogu ići dalje samo ako oni jasno kažu što hoće. To je prilika za hrvatsko zajedništvo. Finskoj svaka čast”, kaže Milanović dodajući kako je politika tih zemalja ipak bila problematična te kako sada dolaze Turci koji žele vidjeti na papiru ono što traže.

“Želim čuti jasan stav: Predsjedniče, Milanoviću, Zoka, nastavi tako. Ili ne”, kaže Milanvoić dodajući kako sve radi “radi njih, ne radi sebe”.

O Banožiću

Milanović kaže i kako će stalno podsjećati na to da je “ministar obrane počinio kazneno djelo”.

“Situacija u kojoj ministar imovine pere i maltretira dvije visoke dužnosnice Državnih nekretnina, koje su osnovane upravo da se ministar ne mora baviti takvim detaljima, da ga se zaštiti. On je to preplivao kao panonski mornar, s vrećom na leđima i čačkalicom u ustima, došao je i maltretirao te žene da se postupi kako se inaćče ne postupa… Ili mu treba oduzeti poslovnu sposobnost da ne može imati ni vozačku dozvolu ili ga treba utamničiti. Trenutni ministar obrane je čovjek koji se bavi kriminalom”, kaže predsjednik.

Ponovio je kako se ministar nikad ne bi smio upletati u predmete. “On je po struci ništa, čovjek bez.. Ajd, nije bitno što je, ništa. Da je barem imao odvjetnike kraj sebe. Blizu su izbori i nemojte ljude dirati. Krivično djelo. Očekujem da se i Sabor uključi. Ili neka mi kažu da sam u krivu. Ovo je pritisak, da, i on završava tamo gdje ih vi prenesete.”

“Zašto tek sada?”

“Zašto tek sada? Zašto ne prije godinu dana? Zašto Blinken ne dolazi u Zagreb? Jer zna da ima vladu koja će za njega obaviti”, govori Milanović o pozivu ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana s američkim državnim tajnikom Antonyjem Blinekenom da se angažira oko pitanja Hrvata u BiH.

“Kada bi hrvatski stav bio jasan, zajednički, koherentan… Finska hoće u NATO i svi padaju na koljena.”

Milanović kaže kako njegovo djelovanje nije prorusko nego “prohrvatsko”.

“Što bi se Hrvatskoj dogodilo kada bismo Andrej Plenković i ja zauzeli ovakav stav? Hrvatskoj, ne njemu”, pita se predsjednik.

“Jandrokovića neću zvati kako ga zovu u HDZ-u”

Na pitanje o Jandrokovićevoj izjavi da mu je festival kobasica važniji od onog što govori Milanović, predsjednik kaže kako će “on (Jandroković, op.) nabiti vile u leđa Plenkoviću”, ali da ga ipak “neće zvati onako kako ga zovu u HDZ-u”.

“Bože, kako neduhovit tip. Ne podnosim neduhovite tipove”, govori predsjednik.

