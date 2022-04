Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Republike Zoran Milanović u petak je odao počast žrtvama ustaškoga logora Jasenovac na 77. obljetnicu proboja posljednjih zatvorenika logora, ne želeći biti u koloni s članovima Vlade. Nakon njega, vijence kod Kamenog cvijeta položit će predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i predsjednik Vlade Andrej Plenković u ime izaslanstava Sabora i Vlade. Počast će odati i predstavnici Saveza antifašističkih boraca i antifašista, Srpskog narodnog vijeća, romske nacionalne manjine i SDP-a.

Milanović je jutros u 9 sati s izaslanstvom kod spomenika “Cvijet” odao počast stradalima u logoru Jasenovac.

Nakon toga, dao je izjavu medijima.

“Imate s jedne strane korumpirane poluudbaše i s druge Židovsku zajednicu koja je neovisna”, kaže Milanović o odvojenom obilježavanju godišnjice proboja logoraša iz Jasenovca.

Ponovno je prozvao Franju Habulina rekavši da su ga kupili jer se bojao da ne “izgubi peneze”.

“Za mene je službeno kad sam tu ja. A ovo je, za one koji imaju blagajnu i iz te blagajne kradu i kupuju, oni rade još. Nevjerojatno je kako ljudi dolaze po još. Pred te događaje Plenković uvijek te ljude kupi, dovede ih, kupi im kavice i nakon toga ponovno laganje. U biti, mi danas ovdje, imao bih ozbiljan problem biti ovdje u društvu Milorada Pupovca, čovjeka koji je rekao da je HV u Oluji počinila etničko čišćenje”, kaže predsjednik.

“To je dno!”

“To je sve skupa jedno dno, to se ovdje danas okuplja u 10 sati”, kaže predsjednik.

VEZANA VIJEST UŽIVO Komemoracija u Jasenovcu

“Bio premijer, znam kako se može manipulirati. Premijer je jedan lažov. Ponovit ću. Nakon one huljske, udbaške provokacije Plenkovća i njegovog klana, ja ne mogu i neću drugačije da svakoga tko legende Domovinskog rata dovede u vezu s UDBA-om, takve ću osobe zvati udbašima. Kad mi netko govori o živcima, moji su dosta ledeni većinu vremena. Volio bih da nisu”, rekao je Milanović.

“E nećeš, matere ti”

“Najodvratniji i najopasniji ljudi u ovoj zemlji su oni koji se pojave iz trećeg ešalona i sada moraliziraju. To su najgori ljudi. Udbaški ubojice, grozno. … Na kraju, moj šef Ivica Račan je bio predsjednik Partije koju ne možete odvojiti od UDBA-e, ali taj čovjek to nikada nije nijekao. Taj sustav je bio pogrešan. Ali da mi nakon toga sin rezervnog majora KOS-a govori da je Gotovina udbaš, e, nećeš matere ti”, kaže Milanović dodajući da je “predsjednik hrvatske Vlade udbaš druge generacije i nije jedini”.

Milanović kaže i kako Tomo Medved nikad neće imati reputaciju kakvu ima general Ante Gotovina. “Mogao je imati ljudsku, ali izgubio ju je”, kaže predsjednik.

“Skupo ćete platiti”

Spomenuo je i Gojka Šuška čiji su generali, kako predsjednik kaže, potpisali pismo.

“Platit ćete za to, skupo ćete platiti za to”, kaže predsjednik ponavljajući izjave od jučer.

Zahtjevi za pomilovanje više neće ići preko Ministarstva uprave, tvrdi predsjednik nazivajući ponovno HDZ razbojnicima. “Što će meni HDZ-ovo ministarstvo, korumpirano”, kaže Milanović.

“Zanima me koliko je branitelja u zatvoru zbog kaznenih djela počinjenih u ratu. Takvih nema, prestari su za to. To što je netko bio branitelj i nakon toga se napio i silovao, to mu je otegotna okolnost. Ako ne netko ubio u ratu dok je branio Hrvatsku, odgovarat će, ali to što je branio Hrvatsku mu je olakotna okolnost”, govori predsjednik.

vezane vijesti Milanović: Nikada veća grupa probisvjeta i lopova nije vodila ovu zemlju Plenković o Milanoviću: Uvjereni smo da on ima nekih ozbiljnih problema

Njemačko pravosuđe

Milanović je tijekom odgovaranja na pitanja novinara rekao i kako je Božo Vukušić s leđa ubio ubojicu Stjepana Đurekovića iz osvete. “Njemačka policija ih je odmah ulovila, dalje znate. Dobio je doživotnu kaznu zatvora i nakon sedam godina su ga Nijemci pustili”, kaže Milanović. Dodaje i kako se “sedam godina mlatio s crnokošuljašima”.

“Nisam pretpostavljao da će na vlast doći udbašenko. Što mene grilate, pitajte ovog Pupicu. Židovi su se maknuli. Oni su novisni i neće se prostituirati radi malo novaca, zna se tko to radi”, kaže predsjednik.

Vraćajući se na Božu Vukušića kaže kako je on predsjednik Počasnog bleiburškog voda, “pisoarskih killera”. “Kojeg vraga su ova dvojica Mustač i Perković žurili u Hrvatsku? Da su ostali u Njemčakoj, sva je je prlika da bi ih njemački sud protjerao kao i Božu Vukušića. Ali to je njihov problem, ne moj”, kaže.

Milanović i mediji

Na pitanje o ukrajinskim medijima, Milanović kaže da su za njega ukrajinski mediji kao i ruski – mediji države u ratu.

“Hrvatski mediji su kupljeni, uglavnom. Ta vrsta driblanja, ta vrsta potkazivanja. Zar vam nije jasno s kim imate posla? Frajer se postavlja kao Poncije Pilat, Pilat je za njega povijesna ličnost, on pere ruke kao Pilat i kaže da je kriv Milanović. Čovjek je druker. Tko se služi takvim metodama? Udbaški oficir. Nećemo stati. Ponovit ću i u Požegi ako treba. Čuo sam da Banožić ide sutra u Livno. Što će ministar obrane tamo? Ministar branitelja dobro, ali ministar obrane, pored mene? Zašto šalješ ministra obrane u državu s kojom imamo tako delikatne odnose?”, pita se predsjednik dodajući da se na ovaj način radi ogromna šteta Hrvatskoj.

“Jesam ja rekao da neću surađivat s Plenkovićem? Jesam ja zabranio ministrima da idu na summit NATO-a? E, sad kažem da neću imati posla s njima. I Pupovac, jučer ga kao pudlicu šalje na Yutel da kaže… Čovjek koji u Saboru, cereći se kaže da je Oluja bila etničko čišćenje. Čovjek za kojeg Srbi ne glasaju, koji se predstavlja kao predstavnik Srba, govori da ja izlazim iz okvira Ustava. On je izašao iz okvira fotokopirnog aparata. … Kad me pitate za grijehove roditelja, molim vas, svi imamo roditelje, svakakve, radi se o mjeri, dobrom odgoju i tome da ne generaliziraš. Kako ti je ćaća postao major KOS-a? Kako se to postiže ako nisi vezan za UDBA-u?…”, rekao je predsjednik pitajući jesu li “slučajne” neke stvari.

Završio je smijehom sa: “Stari zagrebački lopovi” i “Ako vam je ovo bilo gubljenje živaca, dođite za mnom u Požegu.”

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo na OVOM LINKU.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.