Milanović: Projekt Pelješkog mosta tehnički bio gotov do kraja 2015. godine

Predsjednik Republike Zoran Milanović izjavio je u ponedjeljak da je projekt Pelješkog mosta, kao prvi veliki hrvatski projekt sa Europskom unijom, tehnički bio gotov do kraja 2015. godine a ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković ga je naslijedio kao resorni ministar.

“Butković je zaslužan. Butković je odradio dobar posao”, rekao je ironično Milanović u Rijeci upitan o jučerašnjoj izjavi ministra Butkovića kako neke njegove (Milanovićeve) izjave o Pelješkom mostu nisu bile korektne.

Rekao je kako su u vrijeme dok je bio premijer okolnosti za izgradnju mosta bile katastrofalne. “Morali smo prvo odustati od lažnog projekta mosta, bez novaca, sa ugovorima koje je HDZ-ova vlada sklopila s hrvatskim izvođačima, koji od sredine 2010. prestaju raditi na gradilištu jer ih nitko ne plaća”, rekao je i upitao zašto se time nije bavilo Državno odvjetništvo.

Pola godine nakon raskidanja svih ugovora, rekao je, prionuli su realizaciji mosta kao prvog velikog hrvatskog projekta sa EU koji je bio tehnički gotov do kraja 2015. “Tu dalje jedino možemo govoriti o nekakvim organizacijskim potezima Olega Butkovića koji je naslijedio taj resor. Sve je bilo gotovo”; rekao je Milanović koji je sudjelovao na otvorenju ELSA Ljetne pravne škole na Pravnom fakultetu u Rijeci.

Upitan o nezadovoljstvu branitelja koji nisu pozvani na otvorenje Pelješkog mosta odgovorio kako ne zna za to. “Ne znam tko je pozvan. Vjerojatno nisu uz nogu Plenkoviću i HDZ-u i njihovi. To je jedini razlog”, rekao je.

Smatra kako se branitelje treba pozvati, posebice one autentične. “Trudiš se uvijek pozvati te ljude, posebno one koji su autentični. A većima je autentična. Ima par blefera, ali većina je autentična. To su ljudi koji su doprinijeli jako puno”, poručio je.

