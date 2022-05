Milanović prijeti zbog Finske u NATO-u. Vidović: “Nije me se posebno dojmilo”

Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik saborskog Odbora za obranu Franko Vidović bio je gost Novog dana.

Na početku se osvrnuo na previranja između predsjednika i premijera oko pristupanja Finske i Švedske NATO-u. Podsjetimo, predsjednik Milanović je rekao da će svoju podršku uvjetovati izmjenom izbornog zakona u Bosni i Hercegovini.

Vidović kaže da je potrebno prvo krenuti od razloga zbog čega je došlo do takve retorike.

“Već duže vrijeme predsjednik Milanović upozorava na situaciju hrvatskog stanovništva u BiH. Nije nikakva tajna da su Hrvati praktički spriječeni birati svog predstavnika. Hrvatska je u toj situaciji jako zainteresirana, ali mislim da ovo što je sad predsjednik povukao nije baš najbolji način da to pokaže.

Imali smo nekakvih 15-20 godina vremena da kroz diplomaciju tu situaciju riješimo. Mislim da Hrvati trebaju dobiti mogućnost u Bosni i Hercegovini da sami izaberu svog predstavnika. Čitava naša diplomacija, pa i lobisti koji su angažirani na tom pitanju su krahirali i imamo situaciju kakvu imamo”, rekao je.

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je da predsjednik Milanović neće puno utjecati na ishod glasovanja o pristupanju Finske NATO-u jer ga se o tome neće ni pitati.

“Ne bih se složio s aktualnim ministrom vanjskih poslova jer je i on zaslužan što je to pitanje na tapeti. Imao je dovoljno vremena da se to pitanje s BiH riješi, on je posljednji koji bi o ome trebao govoriti”, rekao je.

Predsjednik Milanović rekao je da u rješavanju pitanja izbornog zakona u BiH ne igra diplomacija, nego da bi se trebalo ići pristupom “na mišiće”.

“Ja sam s jedne strane ponosan što sam Hrvat, a s druge strane sam svjestan koliki smo mi u svjetskim okvirima. Kakvi mišići? O kakvim mišićima pričamo? Mi smo mala zemlja koja je po razvoju negdje u gornjem dijelu svijeta, ali ipak na začelju Europe. Te stvari trebamo rješavati u dogovoru s međunarodnom zajednicom. Naš je problem što očito nemamo dovoljno jakog ministra vanjskih poslova ni dovoljno jaku diplomaciju, pa ni koordinaciju između dva brda da to stave na dnevni red”, kazao je Vidović.

Osvrnuo se i na Milanovićevu izjavu da će “proganjati kao đavao svakoga tko digne ruku za pristupanje Finske NATO-u”.

“Ja sam javna osoba, znam kakva su pravila igre. Više puta sam bio pohvaljivan i izdajnik. Nije me se to posebno dojmilo. Glasat ću u skladu s onim što očekuje moje biračko tijelo i u skladu sa svojom savješću”, govori.

