Milanović: Preskočiti BiH u davanju statusa kandidata EU nalikovalo bi sadizmu

Podijeli:







Izvor: N1

Finska premijerka dolazi sutra u posjet Hrvatskoj, predsjednik Zoran Milanović je rekao da je to dobra prilika "da se priča koja je krenula s Ukrajinom i Moldavijom da im se da status kandidata, što je jedna nada, da se to dodijeli i BiH jer o tome opet nitko ne govori, kao da ta država ne postoji".

“Ja sam za to da se cijeloj BiH da taj signal da su dobrodošli, jer će biti jako teško, gotovo nemoguće objasniti kako to da Ukrajina i Moldova mogu biti kandidati, a BiH ne može. Priče da je Komisija nešto predložila, to mačku o rep, Komisiji uvijek netko namigne, ona u takvim stvarima nije autonomna”, rekao je Milanović, prenosi HRT.

Netko drugi je odlučio ili su se uskladili, smatra, da se prijateljski nastupi prema Ukrajini i Moldaviji.

vezana vijest Milanović se oglasio o ukrajinskom statusu kandidata za EU

“To je u redu, ali Hrvatska ne može dopustiti da se iz tog kruga izostavi BiH kao kandidat”, ističe Milanović.

Milanović kaže da ako im se ne da status kandidata, praktički ih ne priznajemo kao državu. Njih preskočiti, to bi nalikovalo sadizmu, dodao je.

“Oni su Europa, ali oni su i naši susjedi, tu se malo našpanaš i već si u BiH. To je država s kojom imamo 1000 kn granice”, rekao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.