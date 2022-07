Podijeli:







Izvor: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Tomislav Bušljeta

Predsjednik RH Zoran Milanović obratio se gostima na svečanom otvorenju Pelješkog mosta.

“Hrvatice i Hrvati, mostovi su na prvom mjestu djela konkretnih ljudi. Mnogi su zaslužni za ljepotu koja će bljesnuti večeras punim sjajem i na tome im hvala. Nijedan most nije plod samo arhitektonske vizije i radničkog umijeća – to je spoj da se unaprijedi život. Čestitam svima koji su na bilo koji način doprinijeli da se ostvari ova plemenita težnja. Pelješki most ostat će monumentalni podsjetnik na odvažnost naraštaja ljudi da dosegnemo dugo žuđenu obalu slobode”, rekao je Zoran Milanović i nastavio:

“U dosezanju ključnih hrvatskih nacionalnih ciljeva najbolji među nama dali su svoje živote, zdravlje i snove. Ovaj most ne bi bio moguć da mali broj pravih ljudi prije 30 godina nije branio Dubrovnik i oslobodio jug Hrvatske. Nikad ih ne smijemo zaboraviti iako ne smijemo biti zarobljenici ratne prošlosti.

Pelješki most podignut je u interesu Hrvatske, ali nikome u inat, nikome na štetu, naročito ne na štetu BiH. Tako bismo razmišljali i da BiH nije domovina i hrvatskog naroda.

Ovaj je most na dobrobit svih ljudi, neovisno o naciji, vjeri, državljanstvu, uvjerenjima. Most rađen sa suprotnim motivima popustio bi kad-tad pod teretom vlastite besmislenosti. Vjerujem da su pred nama godine kad ćemo kao nacija ojačati samosvijest. Nikako bijeg od realnosti i samokritike, to znači razvijanje svijesti o tome da je naša zemlja potrebna nama i nikom drugom. Vjerujem da nam slijede godine u kojima ćemo se bez kompleksa boriti za ono što nam je važno. Nikad nam ništa nije poklonjeno. Pelješki most je najvećim dijelom financiran novcem EU-a, ali to je zapravo naš novac koji smo skupo platili.

Ususret neizvjesnoj jeseni držimo se zajedno, budimo pri ruci jedni drugima. Nikad nećemo misliti isto o svim stvarima, ni ne trebalo, ali nas to ne treba odvratiti od služenja općem dobru i nacionalnom interesu. Tu je tvoja zemlja, tu sagradi dom, tu je stari temlje, tu na kršu tom.”

