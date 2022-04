Podijeli:







Izvor: Ured predsjednika

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju 31. obljetnice osnutka 4. gardijske brigade "Pauci" te svečanoj prisezi i dodjeli beretki pripadnicima 3. mehanizirane bojne "Pauci" u bivšoj vojarni Dračevac u Splitu. Obilježavanje 31. obljetnice osnutka 4. gardijske brigade "Pauci" započelo je odavanjem počasti svim poginulim, preminulim i nestalim hrvatskim braniteljima polaganjem vijenaca u Spomen kapelici "Sveti Križ", nakon koje je uslijedila svečana ceremonija dodjele crvenih beretki i prisega 92 pripadnika 3. mehanizirane bojne "Pauci" Gardijske mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske.

“Ovo je druga prisega koju ste dali. U prvoj, po završetku osposobljavanja, prisegnuli ste da ćete čuvati Hrvatsku, njezin ustavnopravni poredak, granice – sve ono što je sveto modernoj, demokratskoj državi. Hrvatska i prije svega Hrvatska, a tek onda sve drugo. Danas ste to produbili i proširili, prisegnuli ste da ćete služiti hrvatskom narodu. Točnije – cijelom hrvatskom narodu. To je duboko i važno obećanje. Služit ćete im tako da vas vodi odgovorna, demokratska i humana politika koja prije svega ima interes Hrvatske“, poručio je predsjednik Milanović pripadnicima 3. mehanizirane bojne ‘Pauci’ čestitajući im na položnoj prisezi. “Ona je kratka i jasna, i svaki puta se podsjetite – Hrvatska prva, a onda sva druga savezništva i lojalnosti!”, istaknuo je Predsjednik.

Predsjednik Milanović u prigodnom obraćanju prisjetio se i slavnog zapovjednika brigade Andrije Matijaša Pauka.

“Vaš zapovjednik, slavni Andrija Matijaš Pauk je poginuo u zadnjim danima, trenucima rata. Poginuo je u susjednoj državi, u drugoj, neovisnoj državi koja nije Hrvatska, ali u kojoj žive Hrvati. Poginuo je zato jer je politika to htjela kada su hrvatski ciljevi i ambicije u tom ratu već bili ispunjeni. Poginuo je zajedno s još nekima u zadnjim trenucima, zadnjim izdisajima rata. To nikada ne smijete i, siguran sam, nećete zaboraviti. To je žrtva koja je po svojoj težini i simbolici posebna i drukčija. Ginuli su i drugi i svaki poginuli je jednako vrijedan, ali u tom gubitku ima neke simbolike i pouke”, rekao je predsjednik Milanović.

Medvedova čestitka

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved čestitao je u četvrtak pripadnicima Četvrte gardijske brigade Pauci 31. obljetnicu ustrojavanja te brigade te istaknuo kako su svoju hrabrost pokazali kada je bilo najvažnije, u Domovinskom ratu.

“Svoju hrabrost pokazali ste onda kada je to bilo najpotrebnije, u Domovinskom ratu iz kojega je Hrvatska, zahvaljujući mudrom političkom vodstvu i hrabrim hrvatskim braniteljima, izašla kao pobjednica”, stoji u čestitki ministra Medveda.

“Vaš častan ratni put uzor je mladim hrvatskim vojnicima kako se voli i brani domovina. Slavna crvena beretka služi na ponos svima vama, a posebno vašim nasljednicima u redovima pobjedničke Hrvatske vojske”.

Medved ističe kako je žrtva hrvatskih branitelja ugrađena u temelje samostalne i neovisne Hrvatske.

“Prisjećajući se svih poginulih, nestalih i umrlih Pauka, izražavamo poštovanje njihovim obiteljima jer njihova nas žrtva trajno obvezuje i povezuje. Dragi Pauci, neka vas i nadalje povezuje zajedništvo i domoljublje kao i u Domovinskom ratu u kojem ste pronosili slavu Četvrte pod vašim čuvenim geslom – In hoc signo vinces. U tom ste znaku pobijedili i budite na to ponosni”, stoji su čestitki ministra hrvatskih branitelja.

Pauci

Četvrta gardijska brigada osnovana je 28. travnja 1991., a njezin prvi borbeni zadatak bila je akcija oslobađanja Kruševa, koji je uspješno izvršen u srpnju 1991.

Potom su uslijedile obrambene, ali i oslobodilačke akcije od Zadra, Sinja, Drniša, Šibenika, Vodica, do oslobađanja Dubrovnika i dubrovačkog zaleđa u akcijama Tigar i Vlaštica.

Brigada je sudjelovala u operaciji Maslenica te u akcijama Zima ’94., Skok-1 i Skok-2, Ljeto ’95., Oluja i Maestral.

Četvrta brigada tijekom Domovinskog rata nije znala za poraz niti za izgubljeni položaj. Četiri pripadnika se vode kao nestali, 195 ih je poginulo a gotovo 1600 je ranjenih, podsjetili su iz Ureda predsjednika.

