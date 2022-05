Milanović opet prozvao Zekanovića: Taj Zvekanović, zeko, mrkva, šargarepa…

Podijeli:







Izvor: Zoran Pehar/N1

Predsjednik Zoran Milanović u srijedu je ponovno komentirao saborskog zastupnika Hrvoja Zekanovića.

“Ovo što je Plenković rekao da sam ponižavao saborskog zastupnika. Taj Zvekanović, Zekanović, zeko, mrkva, šargarepa, on je došao tamo i pohvalio se lokalnim novinarima da će demonstrativno izaći kad počnem govoriti. To je tip koji je do jučer vrijeđao Srbe na polufašistički način. To je tip koji je počeo slaviti Plenkovića kao što muze slave Apolona”, kazao je Milanović pa nastavio:

VEZANE VIJESTI Zekanović odgovorio predsjedniku Milanoviću: Svi znamo da je on Ivica budalica Puhovski: Milanović se “kupa u masi” i narušava pravni i ustavni poredak

“Odakle ta iznenadna ljubav ako nije novac? Pazite koja ideja, da sam ja rekao ‘šargarepa’ jer je on posalo malu (Anju Šimpragu, op.) da predstavlja Vladu. Nitko ne želi biti dvorska luda Andreja Plenkovića, zato je našao šargarepića. Našao je korumpiranog zvekana da to radi. Pa prema takvim tipovima majka Tereza nema empatije. Pa u čemu je njegov problem sa mnom? ja ću reći u čemu je moj s njim. Izbačen je iz te stranke i sad se očajnički batrga.”

“Plenkoviću, nađi si bolju dvorsku ludu. Čovjek se zakačio za mene kao pijavica. ne znam što mi zamjera. Tko će reći nešto o čudnovatom slučaju Benjamina Zekanovića”, rekao je.

“Kad se sljedeći put prošeta s Lawrenceom od Arabije po šibenskoj rivi, pitajte ga kako je taj čovjek baš njega našao. Da on vodi milijardere po šibenskoj rivi”, poručio je predsjednik.

Ranije je i sam Zekanović prozvao predsjednika. Na Milanovićeve izjave da mu Plenković plaća, kaže kako svi znaju da je to budalaština.

“Kad to kaže predsjednik, koji je institucija, onda se DORH treba time pozabaviti. Kad sam došao s brašnom u Sabor, policija je došla u Sabor zbog toga. Znamo da su to budalaštine, znamo da je on Ivica Budalica, Milan Budalica, ali volio bih da ga Zlata Hrvoj nazove i pita je li on Ivica Budalica ili stvarno ima neka saznanja”, rekao je Zekanović gostujući u N1 Studiju uživo.

Konferenciju predsjednika Milanovića pratili smo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.