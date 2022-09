Podijeli:







Izvor: N1 / Ivan Hrstić

Predsjednik Republike Zoran Milanović u srijedu je poručio da "lopove treba proganjati nemilice", komentirajući istragu i uhićenje u HAMAG-BICRO-u vezanu uz sumnje u pronevjeru novca dobivenog iz fondova EU, ali je i upozorio na to da Hrvatska iz EU, u konačnici, dobiva jako malo novca.

“Lopove i one koji muljaju, pronevjeruju, treba proganjati nemilice, s guštom, strastveno, međutim, vidjet ćemo što će pokazati istraga, šta će pokazati postupci, bude li ih ikad”, izjavio je Milanović u povodu uhićenja voditeljice iz Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja.

Neslužbeno, sumnjiči ju se da je namještala milijun kuna vrijedan natječaj tvrtki svog rođaka, a Ured europskog tužitelja u kratkom je priopćenju izvijestio da se dokazne radnje koje provode odnose na dvije osobe za koje se sumnja da su počinile kaznena djela nezakonitog pogodovanja i poticanja na nezakonito pogodovanje vezano uz javnu nabavu usluga putem HAMAG-BICRO-a za projekt financiran sredstvima EU.

Nakon konferencije “Dan velikih planova” u organizaciji tjednika “Lider”, Milanović je, komentirajući tu istragu, ustvrdio kako je tu dodatno frustrirajuće što se stvara privid i nabija nam se kompleks da mi krademo neki europski novac.

Hrvatska je taj novac, naglasio je, skupo platila i plaća ga. “Hrvatska, in ultima linea, vrlo malo novaca dobiva iz EU. I pozivam neka me demantiraju Ministarstvo financija, HDZ, bilo tko, koliki je naš stvarni plus s EU”, rekao je.

To je svega nekoliko milijardi kuna, istaknuo je predsjednik Republike, s obzirom na to da Hrvatska istovremeno uplaćuje i novac u proračun EU. I kad sve to “sravnite s onim što je navodni plus, mi smo jako tanko iznad vode i onda još za to živiš cijelo vrijeme u strahu da će ti doći europski istražitelji”, ocijenio je Milanović.

“Ovo ne govorim zato da zaštitim bilo koga, da mulja, nego da naglasim da je to naš novac, to nije nikakav europski novac, odnosno ako ga ima, jako ga je malo”, ponovio je.

Ne zaboravite šta mi sve dajemo da bismo godišnje dobili “+ 5 milijardi kuna”, što je pola proračuna jednog najvećeg grada u Hrvatskoj, dodao je predsjednik te ocijenio kako je to “užasno mali novac za sve ono što dajemo, a dajemo i pravo nekima trećima da nam kopaju po računima, našim računima”.

To je sve skupa jedan vrlo upitan posao, govoreći s poslovne strane, ustvrdio je. “Mi smo se potpuno otvorili, zauzvrat smo nešto dobili i to se nešto nemilice i danonoćno provjerava i dovodi u pitanje. U redu, u redu, ali moramo to osvijestiti”, dodao je predsjednik prokomentiravši i da se “svaki tjedan nešto otkriva”.

“Ili su istražitelji ubacili u hipersoničnu brzinu ili naprosto ljudi više kradu”, zaključio je.

