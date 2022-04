Milanović o srpskom naoružavanju: “Ma fućka se meni…”

Podijeli:







Izvor: EMMANUEL DUNAND / AFP

Predsjednik Zoran Milanović danas je bio u Rijeci, a nakon sastanka s tamošnjim gradonačelnik davao je izjave.

Među ostalim, komentirao je i srpsko naoružavanje.

VEZANA VIJEST Milanović: Je li eksploziv na dronu s filmskog seta? Da pitamo Clinta Eastwooda?

“Ja ne znam tko će njih napasti. Njihov novac, njihove odluke, njihova stvar. Oni nisu članica NATO-a, to ne žele. Ostali su bez patrona preko noći i to je jako traumatično buđenje, vjerojatno mamurluk i sada kupuju neke kineske sustave koji su kopije ruskih sustava, vjerojatno za klasu slabiji. Ali što će s time? Hrvatska ih neće napasti, Amerika ih neće napasti. Ako ih napadnu, što će s time? Mogu srušiti opet dva aviona i biti ponosni na to. Hrvatska je u NATO-u, Srbija nije, dakle, fućka se meni dok god Hrvatska ima tu vrstu zaštite, hoće li Srbija imati dva ili tri MIG-a ili nekakav sustav zemlja-zrak. Ja samo gledam i divim se političarima kako ljudima prodaju tako trulu priču jer to košta”, kaže.

“Srbija se mora odlučiti, ali vrlo jasno, gdje pripada. Neki dan su glasali za isključene Rusije iz Komisije za ljudska prava UN-a. Nisu bili suzdržani, nego su glasali protiv. S tim stvarima se želim baviti što manje, ali drago mi je ako je moj susjed progledao”, veli.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.