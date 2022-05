Podijeli:







Predsjednik Republike Zoran Milanović u srijedu je komentirao zakon kojim se regulira pravo na pobačaj te se osvrnuo i na slučaj trudnice Mirele Čavajde.

Komentirao je i zašto njegova vlada nije izmijenila zakon o prekidu trudnoće.

“Zašto bi ga se izmijenilo, zakon je razuman za razumne ljude. Nismo htjeli raditi od toga više politike nego što to samo po sebi jesti. Stvari se razvijaju. Prije pet, šest godina nismo imali situaciju da svi u bolnici imaju priziv savjesti, pa i mnogi koji su komformisti”, rekao je.

“Što sam stariji, to je za mene delikatnija tema. Pravo žene je do nekog tjedna trudnoće, nakon toga nije. Pitanje je koliko je to dijete bolesno, ima li pravo biti rođeno ili je bolje da ne bude rođeno…”, rekao je pa nastavio:

“Ovakvi slučajevi su uznemirujući, uznemiruju javnost. Ne može nitko biti žrtva sustava jer ne želi nijedan ginekolog raditi taj nezahvalan posao, a država ne radi ništa.”

Dodao je da on nikad ne bi mijenjao zakon, ali da je nakon njegovog odlaska došlo do toga da sve veći broj liječnika ima priziv savjesti.

“Moj stav znate. Pravo žene na izbor”, dodao je. Kaže da vlasti treba napraviti da se trudnici osigura pomoć.

“Ne može se dogoditi da sutra nijedan ginekolog u javnim bolnicama nije bez priziva savjesti. Na Svetom Duhu svi imaju priziv savjesti, je li to normalno?”, kaže Milanović.

Osvrnuo se na članak 22. za koji kaže da ukazuje na to da žena nakon 10. tjedna trudnoće ne odlučuje, a komentirao je i SDP-ov prijedlog zakona. “Ne znam prijedlog zakona, nisam predsjednik SDP-a, ali je nepotrebno da imamo prosvjede oko toga”, dodao je.

