Izvor: Ured predsjednika

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na tradicionalnoj proslavi Međunarodnog praznika rada na varaždinskom izletištu na Dravi.

U Okučanima mu je, kaže, bilo ugodno, s ljudima.

“Nisam ja najavio tvrdu kohabitaciju. On je. nisam ja Gotovinu proglasio udbašem, on je. Nisam ja ovo započeo”, rekao je Milanović na pitanje o tome zašto se nije pozdravio s premijerom u Okučanima.

“Izgleda jadno u situaciji u kojoj je cijela Europa na raskrižju. Nije normalno vrijeme, vrijeme je nenormalno. Na rubu smo većeg sukoba”, rekoa je.

“Nisam ja njegova mater, ja sam predsjednik Republike, vrhovni zapovjednik On je premijer. Ako ćemo surađivati, surađivat ćemo. Ja nisam opsovao, rekao sam da su banda” kaže predsjednik.

“Ne mogu drugačije odgovoriti na jedno pismo koje cilja na pomilovanje kažeš da je to Milanović skuhao s nekim odvjetnikom. Da radim drugi posao, drugačije bi razgovarali. To je grozno. Kaligula je konja odlikovao senatorom da im pokaže što misli o senatorima. Ovdje imamo malog lopova koji se ide prijetiti”, rekao je predsjednik.

Na pitanje o Miloradu Pupovcu kaže da je “beznačajan, profiter koji krade iz hrvatskog proračuna i koiji tako odgaja svoje mlade suradnike koji onda nadrapaju umjesto njega”. “Nije Boris Milošević kriv za ovo za što ga istražuju”, kaže predsjednik dodajući kako “on nije Srbin nego sitni lopov” za kojeg Srbi ne glasaju.

“Žao mi je za Hrvatsku. Borit ću se svom snagom da tim ljudima ne dam prostora da uništavaju državu. Usporedite me prije 16 godina na ovom skupu. Ja se isto mijenjam, mijenjam način, ne uvjerenja jer vidim da se prostor sužava. Nemam saborsku većinu koju nisam ukrao kao Plenković nego sam je zaradio na izborima”, rekao je dodajući kako svatko tko ne iskoristi priliku da u Saboru ne glasa za NATO dok se Hrvatima e da pisano jamstvo za Izborni zakon. “Tko god ne bude glasao tako, ja ću ga nazvati izdajnikom. Ja mogu poslušati mamu koja je zgrožena mojim načinom komunikacije u 85. godini života. Da govorim uspavljivački kao Plenkvoić, nitko me ne bi slušao”, kaže.

Milanović kaže kako Predsjednik mora biti vrhovni zapovjednik u svemu osim u novcu. “Ovlasti Predsjednika su ugrožene i treba ih definirati. Zakon je mijenjan u moje vrijeme, i to na loše. Predsjednik treba biti ovlašten u pojedinim stvarima, ali ne u novcu. Tim neka upravlja ministarstvo i HDZ. Neka kupe još 30 aviona. Ispljunut ćemo 1,4 mlrd eura, to nam strahovito definira obrambeni budžet koji je mali i nikakav. Mi nemamo protuzračnu obranu, ali imamo 12 aviona s kravatom jer je debeli dječak ušao u teglu s pekmezom i to mu se dopalo. Vidite koliko traju avioni u ovom ratu. Nije li nam trebalo 100 bespilotnih letjelica ili 100 protuzračnih sustava? Koje ovaj koji je doktorirao u Osijeku zove kratkorčni i dugoročni sustavi. Imenuj konja kao Kaligula”, govori predsjednik.

“Gdje je francuska pomoć oko BiH? Trebamo platiti 10 mlrd eura? Kupili smo nešto što nam ne treba. Mađari nisu vidjeli leteći bojler koji je pao u Zagreb. Nisu oni ni lijeni ni glupi, ali to što su kupili ne služi ničemu”, kaže predsjednik dodajuć i da “HDZ i jedan čovjek, Udbašenković, donose odluku u kupnju sustava koji ne služe ničemu”. “Zato sam se izvukao iz toga da me sutra ne bi netko optužio”, kaže.

“To prekrasno izgleda, kao Fendi. Ali ne možeš s Vuittonom u šumu”, zaključuje.

