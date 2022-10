“Shvatio sam da su ljudi poput Komšića prevaranti kojima se ne može vjerovati”

Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u Kastvu je komentirao izbore u BiH.

Hrvatska kao cjelina ne radi dovoljno. Mi smo trebali odavno iskoristiti instrumente koje nam kao članici NATO-a i Europske unije stoje na raspolaganju i vidjeti kako to druge članice rade, rekao je Milanović.

Komentirao je i navode da bi visoki predstavnik u BiH, Christian Schmidt mogao tražiti izmjene Izbornog zakona.

“Ne možemo biti izloženi slučaju i nečijoj dobroj volji. Hrvatska to mora sama napraviti, a ne da ovisimo o milosti nekog činovnika kojeg je netko doveo i koji će navodno sutra nešto napraviti i o tome ovisi sudbina Hrvata u BiH u sljedeće četiri godine. To je neizdrživa situacija”, rekao je Milanović.

“Hrvatskoj se ne dopušta da uđe u operaciju Altea. Za mene je to neodrživo i vidim da je hrvatska diplomacija, dakle Zrinjevac, prestao biti permanentna putnička agencija i počeo raditi nešto po tom pitanju. S nama razgovaraju kao s malom djecom. Mi smo država i tamo će se poštivati i naša volja, jer smo potpisnica Daytona BiH je oslobođena i hrvatskim oružjem i hrvatskim životima. Nikakav NATO je nije oslobodio. Hrvatska politika i vanjska politika koja to ne uvažava i koja time ne upravlja je slaba i jadna”, rekao je Milanović.

“Nakon 20 godina pokušaja, pogreške, dobrih odnosa osobno i prijateljstva s političarima u BiH, poput Komšića, ja sam shvatio da su to prevaranti kojima se ne može vjerovati i da su tu jedino da se okoriste zbog toga što Hrvata ima malo i ako njihova prava ne budu štićena institucionalno, nema im spasa.”, rekao je Milanović.

Što god da bude, opet neće biti dobro za Hrvate, jer će biti čista sreća. Ako ne bude dobro, bit će još gore, rekao je o ishodu izbora u BiH za Hrvate.

Pozvao je Hrvate u BiH da izađu na izbore i glasaju za svoje predstavnike.

Komentirao je i ravnatelja VSOA-e, Ivicu Kindera.

“Još uvijek aktualni ravnatelj VSOA-e mi je jučer ili prekjučer poslao svoj zahtjev za razrješenjem. I Plenkoviću također. Što ćemo sad? Dobio sam njegov osobni dopis u petak da ga se razriješi. Što ćemo sad? Čekati da HDZ nađe čovjeka koji će ga mijenjati?”, upitao je Milanović.

“Što sad, proganjaju načelnika Glavnog stožera? Te ljude treba hapsiti. Banožić je potpisao odluku prema kojoj svog pulena Baču iz Sabora, suputnika onog kombija koji je išao iz Splita u Osijek po doktorat, sad ide u ratnu škjolu. Ako se ne povuku, prijavit ćemo ih i osobno ću zabraniti takvim ljudima u prostore vojske. Bit će naređeno i zapovjeđeno da ne može ući u vojarnu jer su kriminalci koji krše zakon. To svi vide, a Plenković češe uho i gladi trbuh, a vi me pitate što ćemo s načelnikom Glavnog stožera kojeg su proganjali godinu dana i sve je propalo. Ovo je otmica hrvatske države. Ako se nitko protiv toga neće otvoreno pobuniti, ja to radim već godinu dana, a to nije moj posao. To je kazneno djelo ne prvo Banožićevo, ovoga puta mu asistira Jandroković”, rekao je Milanović.

