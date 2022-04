Podijeli:







Izvor: Robert Anic/PIXSELL

Ivica Račan bio je good guy, iskren, gospodin, bio je svjetionik demokracije i nositelj demokratskih promjena, istaknuto je među ostalim u petak na komemoraciji u povodu 15. obljetnice smrti prvog predsjednika SDP-a i premijera 7. Vlade RH.

Članovi obitelji, brojni članovi SDP-a, među kojima brojni stranački veterani, bivši ministri u Račanovoj Vladi, predsjednik Republike Zoran Milanović, oba bivša predsjednika Republike, Stjepan Mesić i Ivo Josipović, izaslanik premijera, potpredsjednik Vlade Davor Božinović te prvi predsjednik Republike Slovenije Milan Kučan nazočili su komemoraciji u KD “Vatroslav Lisinski”.

Predsjednik Milanović prisjetio se njihovog prvog susreta, kao i dana kada ga je obavijestio da je bolestan – “bez imalo straha, drame, očaja, egzistencjalne panike” – te u svom govoru u više navrata naglasio da je Račan bio ‘good guy’.

“Bio je čovjek čvrstoga kova”, rekao je Milanović citiravši riječi prvog slovenskog predsjednika Kučana na komemoracije nakon Račanove smrti prije 15 godina.

Bio je iskren i držao do poštenja, rekao je Milanović te istaknuo da svaki dan, od kad Račana nema, gledajući se ujutro u zrcalu, ponavlja – “da nije bilo njega – konteksta tog čovjeka, onoga što je stvorio svima nama, a prije svega meni otvorio mjesto – ne bi bilo mene”.

“To je čovjek kojeg ne da te nije bilo stid, osjećao si se komforno, lijepo što ti je bio lider”, rekao je te posebno istaknuo Račanove riječi “vlast se može izgubiti, ali obraz ne”.

Milanović je opisao i kako je upoznao Račana: “Moj prvi razgovor s Račanom je bio u Bruxellesu u jedno malo boljoj menzi nakon što je držao prvi govor pred Vijećem NATO-a. To su prve rečenice koje sam s njim izmijenio u četiri oka. Prije ga nisam poznavao, nisam bio političar. Bio sam službenik, diplomat i tada mi je govorio da je u Londonu kupio zajedno s Dijanom nekakav blejzer, to su oni šminkerski sakoi i da ga je platio određeni broj funti i to je pričao s takvim sramom i neugodom i rekao da ne zna kada će ga obući. Kako čovjeka nisam poznavao, kako dojam iz medija zapravo ne znači ništa, mislio sam si je l’ ovaj tip iskren ili misli šarmirat, zavitlat”.

“Bio je čovjek čvrstog kova. Milanović: Račan o ratu u Ukrajini ne bi mislio jednodimenzionalno

Osvrnuo se i na aktualnu situaciju odnosno rat u Ukrajini te ocijenio da Račan sigurno o tom ratu, ruskom napadu na Ukrajinu, ne bi mislio “jednodimenzionalno”.

“Ne bi prepisivao iz ruske propagande, niti iz histeričnih britanskih konzervativnih tabloida, imao bi svoj pogled na to i dobro bi promislio”, rekao je Milanović.

“Zapamtimo, da je Ivica bio good guy, to je najbitnije”, poručio je hrvatski predsjednik.

Kučan je u svome govoru ponovio da je Račan bio čovjek čvrstog kova, istaknuvši da je bio prijatelj Slovenije, prijatelj europske ideje, odan demokratskim načelima i vjeran svome narodu.

“Bio je razborit i mudar čovjek spreman na dijalog s razumijevanjem za svakog sugovornika”, rekao je Kučan koji se osvrnuo i na aktualnu situaciju u Europi.

Europskoj ideji prijeti zaslijepljenost nacionalnom samodopadnošću, populizam, suverenističke ideje, odbacivanje solidarnosti, rekao je te izrazio nadu da će to biti samo epizoda u razvoju europske ideje i da će prevladati spoznaja o veličini europskog civilizacijskog projekta.

“Rezultati izbora u Francuskoj i Sloveniji ulijevaju nadu”, rekao je.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin pročitao je poruku Račanove udovice Dijane Pleštine koja nije mogla biti na komemoraciji u kojoj je istaknula da Ivica Račan nedostaje njoj, obitelji, prijateljima te Republici Hrvatskoj.

Pleština je istaknula Račanovu staloženost i strpljivost naglasivši da nikada nije “poduzeo ni jedan korak, a da nije dva puta promislio o dugoročnim i kratkoročnim posljedicama”.

Grbin je rekao da je Račan ostavio ogroman trag, ne samo na SDP, nego i cijelu Hrvatsku, poručivši da njegovo djelo živi i dalje.

“Baš danas u doba rata, konstantnih kriza i vremenima kad politika ponovno pokušava uređivati vijesti, a korupcija i kleptokracija zauzimaju prostor političkog odlučivanja, malo je onih koje doista možemo nazvati svjetionicima demokracije i demokratskih promjena. A Ivica Račan bio je upravo to”, rekao je Grbin.

Bio je kompas hrvatske političke scene, nositelj promjena, glasnik boljega, bio je otac hrvatske demokracije, dodao je čelnik SDP-a.

Uoči komemoracije, 18 zastupnika Kluba SSDP-a u Hrvatskom saboru, jutros je na Račanov grob položilo 18 karanfila koji “simboliziraju nepunih 18 godina koje je Ivica Račan kao političar utkao u izgradnju demokratskog i tolerantnog društva te jačanje socijaldemokratskih vrijednosti u Hrvatskoj”.

Ivica Račan rođen je u radnom logoru Ebersbach u Njemačkoj, 24. veljače 1944. godine, a umro u Zagrebu 29. travnja 2007. godine.

Ivica Račan rođen je u radnom logoru Ebersbach u Njemačkoj, 24. veljače 1944. godine, a umro u Zagrebu 29. travnja 2007. godine.

Bio je premijer 7. Vlade RH, od 27. siječnja 2000. do 23. prosinca 2003. godine i prvi predsjednik SDP-a.

