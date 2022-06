Podijeli:







Nečasno je u koju situaciju je Zagreb doveo predsjednika Hrvatskog narodnog sabora Draga Čovića i njegova odluka da ne sudjeluje na jučerašnjem sastanku u Bruxellesu bila je "jedina ispravna", ocijenio je u ponedjeljak predsjednik Zoran Milanović.

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović odbio je u nedjelju popodne sudjelovati na sastanku čelnika parlamentarnih stranaka iz BiH s predsjednikom Europskog vijeća Charlesom Michelom i objasnio je da bi time “dao legitimitet dvojici bošnjačkih članova predsjedništva”, kako naziva Šefika Džaferović te Željka Komšića koji je na dužnost izabran glasovima Bošnjaka, a ne tamošnjih Hrvata. „Čović nije imao izbora, za mene to nije eksces”, rekao je Milanović u ponedjeljak.

„Nečasno je u koju situaciju” ga je dovela Vlada iz Zagreba, a sve da bi ispalo da je (premijer Andrej) Plenković proaktivan, da se „nekaj tu radi”, rekao je Milanović. To što se od njega tražilo spada u domenu „protuprirodnog bluda”, rekao je i optužio: “To mu je priuštio Plenković”.

Predsjednik Republike mjesecima zagovara da Zagreb pritisne aktere i u BiH i u međunarodnj zajednici da se izmijeni izborni zakon kako bi se ponovno izbjeglo preglasavanje manjinskih Hrvata u BiH koja ide najesen na nove parlamentarne izbore.

Ideja je bila potpisati neki „pohani”, ”nedopečeni”, „nedokuhani” memorandum u kojem se daju nekakva obećanja kako bi se reklo Plenković nešto proaktino radi, a pritom „grabež traje”, ocijenio je nadalje Milanović. „Organizacija komadanja hrvatskog političkog korpusa traje”, rekao je

Za Dragana Čovića sudjelovati u tako nečemu je „trošak koji si ne ne može priuštiti”, rekao je Milanović. Čovićev nedolazak na sastanak na kojem sjede, kako je rekao, “dvojica bošnjačkih predstavnika”, je ” ispravna odluka” i „jedina moguća”, smatra Milanović. Drukčije to bi bilo nečasno, rekao je.

Dodao je da Plenković pokušava stvoriti iluziju da preko dvije osobe koje su visoko rangirane u Bruxellesu, ali ne mogu ništa promijeniti jer ih se ne pita, „proaktivno” djeluje, jer unaprijed se zna da se neće moći promijeniti ništa, sve to košta dnevnica, hotela, kerozina, te je ocijenio da će se Plenković za nedolazak sada Čoviću “svetiti”.

Komentirao je i skandal u Splitu. “Načuo sam nešto, ali nedovoljno da mogu komentirati. Puljak je odigrao jedan forte, ide na nove izbore, ja mu želim da se dobro drži, i svim drugim poštenim kandidatima koji nisu kandidati korupcije, bezakonja, rođaštva, svima takvima želim dobro”, rekao je Milanović.

O nedostatku mjesta u zagrebačkim vrtićima

Komentirajući nedostatak mjesta u zagrebačkim vrtićima, Milanović je rekao da to nije dobro. “Ja sam živio vani kad smo imali malo dijete i znam koliko je skupo dati dijete u privatnu ustanovu. To je veliki novac. Javne jaslice u Bruxellesu su bile grozne, lošije od naših sto puta. Mi smo naviknuli na standard koji nije loš i to treba održavati”, rekao je Milanović.

“Mislim da je sad na nesreću ljudi koji su pobijedili na izborima to još eksplodiralo. Njih fakat je dočekalo koješta i stvari koje su posljedica neplaniranja, rasipanja, ali još malo ih nitko neće pitati što je bilo jučer i tko je kriv za to”, rekao je Milanović.

“Vrtići i jaslice su jedna od onih područja gdje su Zagrepčani naviknuti na određeni standard i neće imati milosti prema njima”, dodao je.

“Zamislite koji će biti pritisci od očajnih ljudi koji ne znaju gdje s djecom, na gradonačelnika i njegov tim. I zato držim palčeve da će se ubiti od posla i naći rješenje, jer Zagreb ima novca, Zagreb je bogat grad. Dakle, manje ideologije, manje “kulture”, manje gradske furke, a više krvavog rada i onoga od čega nema instant slave”, rekao je Milanović.

