Milanović: Nije Ukrajina jedina kriza koja zaslužuje pozornost

Izvor: REUTERS/Denis Balibouse

Predsjednik Zoran Milanović rekao je u nedjelju na otvaranju skupštine Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) da s "ogromnom tugom i nevjericom" promatra napade na bolnice i zdravstvene ustanove u Ukrajini, ali da to nije jedina kriza koja zaslužuje svjetsku pozornost.

Rat u Ukrajini i s njim povezane globalne prijetnje te beskrajna pandemija covida-19 teme su sastanka 194 država članica WHO-a u Ženevi u pokušaju da izgrade učinkovitiji i pravedniji zdravstveni sustav.

“Zdravlje za mir, mir za zdravlje” moto je 75. zasjedanja Svjetske zdravstvene skupštine (WHA) koje se odvija u jeku rata u Ukrajini i prvi put uživo od početka pandemije covida-19.

Milanović je rekao da taj moto vraća živa sjećanja na granatiranje bolnica, zdravstvenih ustanova i vozila hitne pomoći koja su prevozila žrtve tijekom rata u Hrvatskoj 90-ih godina, kao i na izvanredno zdravstveno stanje uzrokovano velikim brojem civilnih žrtava. “Čak ni dječje bolnice nisu bile sigurna utočišta u to vrijeme”, izjavio je.

Dodao je da Hrvatska s ogromnom tugom i nevjericom promatra napade na bolnice i zdravstvene ustanove” u Ukrajini, ali da to nije jedina kriza s kojom se svijet suočava. “Možda je u najvećem fokusu, ali ima puno sukoba koji se pojavljuju na globalnoj razini i koji zaslužuju našu jednaku podršku i pozornost”, istaknuo je Milanović.

Pozvao je na veću pripravnost u budućim krizama. “Treba nam snažnija i uključivija zdravstvena arhitektura i moramo se pripremiti za buduću prijetnju zdravlju”, rekao je Milanović, rekavši da je pandemija covida-19 istaknula “veliku slabost u globalnom upravljanju zdravljem”.

Hrvatski predsjednik se ranije u nedjelju sastao sa šefom WHO-a Tedrosom Adhanom Ghebreyesusom i podržao ga za novi mandat na čelu te UN-ove agencije.

Odlučeno je da će Ghebreyesus odraditi još jedan mandat unatoč optužbama za propuste u prvome mandatu, napose da je bio previše popustljiv prema Kini kada su se pojavili prvi slučajevi covid-19.

“Predvidljivo i održivo financiranje je fundamentalno za mandat WHO-a, njegovu neovisnost, tehničku ekspertizu i sposobnost za dugoročno planiranje”, Milanović.

Milanovićeva supruga dobila nagradu

Početak 75. zasjedanja WHA podudara se s 30. obljetnicom članstva Hrvatske u Ujedinjenim narodima.

“To je bio naš debi na globalnoj sceni na kojoj smo tražili podršku, ali također nudili naučene lekcije i dobru volju za globalno zajedničko dobro”, istaknuo je Milanović.

Sanja Musić Milanović, liječnica i supruga hrvatskog predsjednika, dobila je u Ženevi nagradu za dugogodišnje promicanje zdravlja prije početka globalnog događaja “Walk The Talk: The Health for All Challenge” u organizaciji Svjetske zdravstvene organizacije.

Prva dama je proglašena “Prvakom zdravlja 2022.”, a nagradu joj je uručio Ghebreyesus.

