Vlada je usvojila Kodeks ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti kojim su utvrđena etička načela i pravila ponašanja na temelju kojih oni trebaju postupati tijekom obnašanja dužnosti.

Navode da Kodeksom “jačaju preventivno djelovanje u pogledu sprečavanja nedopuštenog ponašanja, zaštite javnog interesa i jačanja odgovornosti dužnosnika u obavljanju povjerene dužnosti”.

Kodeks je komentirao i predsjednik Zoran Milanović. “Od Kodeksa ništa, on je efikasan kao i sankcije bilo koje vrste”.

Na novinarsko pitanje o Kodeksu te pretjera li on sam nekad u svojoj retorici pa mu pobjegne i psovka, Milanović je odgovorio:

“Kad, koja psovka? Name one. Kad sam rekao nekome da je smeće, što govore Njonjo i ekipa? Grubost je grubost. Da je netko bijednik i izdajnik, izdajnik je. Bijednik je pitanje koloraturnosti, bijednik je netko koga sažalijevaš. Ja nisam nikome rekao da je idiot. Što je granično područje. Ali baš psovka, nikad. No, je li čuo netko nekad da psujem? Ja inače dosta psujem, odrastao sam na zagrebačkim ulicama. Mislim, psuje se, ali pazim što govorim javno. To nema veze s Kodeksom. Nećeš mi, brate, ograničavati dužinu mog jezika ili jezičine nekakvim kodeksima. Što je to, NDH?! Znate da je u NDH bilo zabranjeno pljuvati i psovati. Majke mi, išao si u ćuzu ako si pljunuo na ulici u Zagrebu ili ako si opsovao bilo što. Ali je ubijati bilo dopušteno. To je to, prioriteti”, rekao je Milanović.

