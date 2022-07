Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je Nuštar i dao izjavu za medije.

Osvrnuo se na odlazak ministra financija Zdravka Marića.

“Što mislim o Mariću? Relativno korektno, samo što je nažalost, ja tu imam malo i osobnoga. Mene su njegovi suradnici proganjali da sam uzeo nekakav kredit dok je u isto vrijeme on uzeo kredit u državnoj banci s kamatom duplo manjom nego ja. Ja taj kredit i dalje plaćam. On je otišao iz Vlade, zadržao je taj kredit. Pa je onda Most tražio da ode. Zbog toga se u politici gubi glava. U Zapadnoj Europi, Hrvatska još nije na toj razini. Ovo je osobna nota”, kazao je predsjednik.

“Marić je bio srednji menadžer u Agrokoru”

“Njegov šef tadašnji, ministar financija je meni prigovarao da sam preplatio svoj kredit. Što jesam, kao zadnja budala sam uzeo kredit u zapadnoj banci za stan dok je njegov pulen kao predsjednik Nadzornog odbora HPB-a dobio kredit s kamatom od 3 posto. Ne bih pridavao nikakvo posebno svojstvo gospodinu Mariću, on je bio srednji menadžer u Agrokoru kod Ivice Todorića, dijelio je sobu s jednim menadžerom koji je privatni poduzetnik za razliku od Marića, ali želim mu sve najbolje u životu. Nije bio antipatičan”, rekao je.

Milanović je rekao da u ovoj Vladi o svemu odlučuje jedan čovjek i da se za sve pita samo njega.

“Dakle, tu nema nikakve ravnoteže. Oni koji mu daju bezuvjetnu podršku, a nisu iz njegove stranke preuzimaju odgovornost za sve što ne valja. To je njihov problem. Prema tome, neće se ništa promijeniti”, ističe.

Kaže da će gospodin koji dolazi (budući ministar Marko Primorac, op.a.) raditi isto.

“Posebno u svjetlu ulaska Hrvatske u euro, tu praktički autonomije više nema. To možete vi raditi. Kad kažem možete raditi vi, malo pretjerujem, ne puno. Nažalost, tako je. To je jedna dinamika približavanja, integracije i preplitanja s EU”, kazao je.

“Marić je cijeli život radio u sustavu, u privatnom sektoru nije radio nikad. Mislim da čak nije bio ni član HDZ-a, a nije ni ovaj novi. Što isto dosta govorio o stranci. Od početne postave te Vlade do danas nije ostao skoro nitko”, dodaje.

Uhićenje Tolušića

Na pitanje da komentira odlazak Tolušića, odgovara:

“Još jedan. Ja kad sam bio premijer, DORH je bio isti kao sada. Okej, imao je bolje vodstvo. To su bili ljudi s nekakvim integritetom, ali na kraju nažalost moj šef Ureda je optužen radi nečeg što mi je prosto nevjerojatno, ali optužili su ga radi nekakvih dnevnica, ali meni nitko nije nastradao od suradnika. Ovdje su pohapsili sve živo. Ne znam kako ti ljudi u HDZ-u spavaju, vjerojatno kao u Moskvi ’38”.

