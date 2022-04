Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjeluje na otkrivanju spomenika žrtvama Holokausta i ustaškog režima ispred zgrade Hrvatske pošte u Branimirovoj ulici, kao spomen na deportaciju Židova s tog mjesta u Auschwitz.

Povodom Dana stradanja i junaštva židovskog naroda (Jom hašoa) gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, zajedno s Olegom Mandićem, preživjelim zatočenikom koncentracijskog logora u Auschwitzu, otkrio je spomenik žrtvama Holokausta i ustaškog režima. Izjavu je dao predsjednik Milanović.

VEZANE VIJESTI Zekanović u Saboru izvadio vrećicu s bijelim prahom: Ovo sam našao na Pantovčaku Zbog vrećice s bijelim prahom u Saboru, Zekanović prijavljen policiji

“Ako ćemo imati ovakav spomenik, treba pisati što ide uz njega. To su žrtve nacista i ustaškog režima koji je to provodio”, rekao je Zoran Milanović na početku.

Komentirajući Zekanovićev potez u Saboru rekao je: “Taj Plenkovićev glodavac koji je odjednom počeo nešto raditi za novac, to nije posao saborskih zastupnika, to je sumnjivo. Zašto se okomio na mene, nije mi to problem, ali doći u Sabor i reći da imaš pola kile kokaina, a nije uhapšen…? Štiti ga imunitet, ali to je teško kazneno djelo, Trebalo ga je privesti i optužiti za raspačavanje narkotika, ako je zaista imao kokain kod sebe. Ako nije, treba ga odmah u ludnicu strpati.”

Komentirajući Grlića Radmana rekao je: “On je rumeni seoski đilkoš, nema se on zašto crveniti. Neka se crveni zbog lopovluka u svojoj stranci. Zbog toga se crveni? Radosno hoda poljem pjesnik i citira Jesenjina, tko je rusofil, on ili ja?

Švedska ministrica vanjskih poslova bila mi je frendica, znamo se sto godina. Sori, ja sam hrvatski predsjednik. Plenković je jučer bio nejasan. Očekivao sam da kaže da je predsjednik Republike ili potpuno poludio, ili je trebao reći da se slažem sa mnom. Tipična kukavica. I onda je danas pustio Zekanovića, herojskog zeca… Znam što sam rekao. Hrvatska prva, ne Amerika. Mi smo predmet omalovažavanja, kako da kažem da imamo potrebe, da smo saveznici? Ili će Zapad natjerati Izetbegovića da se usvoji civilizirano rješenje ili će visoki predstavnik za BiH, čovjek koji je nelegalno ondje došao, nije ga izabralo Vijeće sigurnosti, ali upliće se u sve, odjednom nema što reći o izbornom zakonu u BiH. BiH nije moja izborna zona, ali to su hrvatski interesi i kad netko kaže da to treba odvojiti jedno od drugog, onda njega i slične treba odvojiti od hrvatskog naroda.”

VEZANA VIJEST Nakon finskog ministra, Radmana zbog Milanovića zvala i švedska ministrica

“Nemam ništa protiv Finske i Švedske. Imam protiv onih koji nam mogu pomoći, ali ne žele”, dodao je. “Ovo radim nerado, ali nemam izbora. Doveden sam u situaciju da zbog bezobrazluka elita u Sarajevu i nerada, međunarodnih pregovarača, nepovjerenja prema Hrvatskoj, moj zadatak je zaštititi te ljude. Ako će me zato proglasiti šovinistom, fućka mi se.”

“Zekanovića, koji je sam priznao da je počinio kazneno djelo, hodao je po Saboru sa značajnom dozom narkotika… Da sam bio tamo, možda bih se poslužio, ali nisam bio. Zašto Zekanović nije priveden? Imunitet štiti od prometne, HDZ-ovskog lopovluka, ali ovo je ozbiljno kazneno djelo. Taj mali je lopov, još ćemo razgovarati o tome.”

Umjetničko djelo koje potpisuju kipar Dalibor Stošić i arhitekt Krešimir Rogina na tome mjestu prekriveno platnom stoji mjesecima zato što se zagrebačke gradske vlasti, koje dižu spomenik, i udruge koje predstavljaju žrtve fašističkih zlotvora nisu mogle usuglasiti o njegovu imenu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.