Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjeluje danas na konferenciji pod nazivom "Hrvatska kakvu trebamo – Zelenim razvojem protiv klimatske krize“.

Konferenciju organiziraju Večernji list i Veleposlanstvo Države Izrael u Republici Hrvatskoj.

“Hrvatska živi od turizma, ljepote i čistoće, dobrim dijelom od gostiju iz zapadne Europe. Zelena transformacija mora postati načinom života, dio svijesti. Još prije dvadeset godina sam prvi puta to vidio u Belgiji, a potom sam godinu dana kasnije na Krku vidio da ljudi također odvajaju otpad. Ovo nije ideologija, to su praktična rješenja za probleme koje smo stvorili sami”, kazao je Milanović govoreći u kontekstu turizma i klimatske krize.

Dotaknuvši se energetike istaknuo je da se potreba za plinom neće promijeniti preko noći te je upozorio na ovisnost o ruskom plinu kazavši da je iluzija da ga se može odreći, a oni koji govore suprotno su politički iluzionisti.

“Odnosi Hrvatske i Sloveniji bili stabilniji kada je na vlasti bivao Janša”

Komentirao je i izbore u Sloveniji.

“Vidjeli smo da su odnosi Hrvatske i Sloveniji bili stabilniji kada je na vlasti bivao Janša, ali nisu bili ni neprijateljski kada je bila ljevica. Političari se uvijek nekom obraćaju”, rekao je, među ostalim.

Ne smatra da će Slovenija Hrvatskoj raditi probleme oko Schengena, a smatra da je Hrvatska još 2015. mogla ući u njega, ali to je politička stvar, kazao je.

“Udbašenković proglasio generale kriminalcima”

Komentirajući rekonstrukciju Vlade, za ministra obrane Marija Banožića rekao je da je “kriminalac” pa ponovio da je “Udbašenković proglasio generale kriminalcima”.

“Ne mislim da da su Udbaši Tramišak, Anušić, Butković, ali dok god ne osude udbaša, kojeg je UDBA hranila dok je bio dijete, oni su odgovorni”, kazao je.

“Znate što je Udba, kupite štednjak, imate napu, nećete je staviti iznad radnog stola, napa ide iznad špareta, da skuplja smrad, ta napa je bila Udba”, kaže Milanović.

“Dok su drugi jeli blato u JNA, udbaši su bili oslobođeni. Oni su smišljali kako da ove iz vojske gađaju blatom. Gadljivo”, rekao je.

“Može li sebe Gotovina svaki dan braniti? Ne može. Tko mu može pomoći? Ja. Može li Rojs sebe braniti? Može li Čermak? Ne mogu. Ti ljudi su proglašeni ološem. To je rekao Udbašenković”, kazao je Milanović.

“Udbaški udar na generale”

“U interesu mi je prokazati udbaške gojence”, rekao je predsjednik.

“Čovjek je napravio udbaški udar na hrvatske generale”, rekao je Milanović. “U interesu mi je prokazati udbaške gojence”, rekao je. “Biste li očekivali da Udbašenković nazove generale u Banske dvore, on to ne radi, on to radi preko svojih pudlica. Pa da pita Čermaka i Gotovinu što im to treba. Ne, dva dana se tresu i onda kažu da su to udbaši, Ured predsjednika, nisu se usudili reći ni da sam to ja nego Ured predsjednika”, nastavlja Milanović.

“Vrh Amerike mora krišom ići u Ukrajinu”

Komentirao je ulazak Finske u NATO.

“Bitna je velika profesionalna kopnena vojska. Dakle, mladi muškarci kvragu. I sofisticirani raketni sustavi, s njima Rusija uništava Ukrajinu. Američki tajnik i ministar obrane putovali su na pulferu vagona po noći, to je ponižavajuće. To je zato što Rusija ne dopušta da se leti. To je situacija u kojoj živimo. To je stvarnost, da vrh Amerike mora krišom ići u Ukrajinu. Vjerojatno u dogovoru s Rusima”, rekao je.

“Ići korak dalje i u to uvlačiti Finsku koja je 50 kilometara od Sankt Petersburga. Mislim da je to opasno šarlatanstvo. Međutim, ne možemo reći ne. Nama je Finska važnija od Hrvatske i Hrvata u BiH, jel. Što se mene tiče, neka uđu u NATO, neka pikaju bijesnog medvjeda penkalom u oko. Ali dok se ne riješi pitanje izbornog zakona, dok se ne natjera Bakira Izetbegovića da promijene izborni zakon, Sabor ne smije ratificirati ničiji pristup u NATO”, rekao je.

“Mi ne tražimo da Finska ili Švedska promijene ime u Ikea nego da samo kažu Amerikancima da se ovo riješi. Za mene je to vitalan nacionalni interes, države, nacije i naroda. Da BiH bude uređena država. Onda će Zagreb navijati da BiH bude u EU”, rekao je.

