Gost N1 Studija uživo bio je politički analitičar Žarko Puhovski.

Komentirao je retoriku predsjednika Zorana Milanovića oko izbornog zakona u BiH te uvjetovanje ulaska Finske i Švedske u NATO izmjenom istog.

“To što Milanović govori snosi se na oko 110 godina staru formulu jednog talijanskog političara koji se zvao Antonio Salandra, iz Prvog svjetskog rata, a formula je glasila – sacro egoismo. Sveti egoizam. Milanović je rekao da jedan nokat Hrvata iz BiH vrijedi više neko 10.000 kvadrata Rusije, Finske, Njemačke, itd. To je ta formula, tako on sebe doživljava, tako doživljava Orbana. Neki dan ga je branio tvrdeći da je izabran za to što govori i radi, iako je prije dva mjeseca za njega rekao da je klaun. Njegova nova pozicija zadnje dvije-tri godine je pozicija svetog egoizma, ili u Trumpovoj varijanti ‘Croatia first’. U tom pogledu se sve drugo skida s dnevnog reda – neka se Finci bave sobom kako hoće… Meni je sumnjivo osobno da netko hoće ući u NATo koji po meni nema smisla i ne bi uopće trebao postojati, ali kad netko hoće, tko smo mi da im branimo. Povezivati izborni zakon s tim je po meni besmisleno. Jedina logika koju vidim je da pokaže da su HDZ i Plenković izdajice, da je on pravi Hrvat i da dobije na desnom spektru još više podrške”, komentirao je Puhovski.

Je li pokušaj zaštite vlastitih interesa blokiranjem nekog drugog osuđen na neuspjeh? “To je principijelno neprihvatljivo. To je neefikasno jer nema Hrvatske iza sebe. On je predsjednik Pantovčaka u ovom trenutku jer oni koji odlučuju su Sabor, većina, a na njih nema utjecaja. Dao je sad pet novih argumenata slovenskom skandaloznom ponašanju ponašanju. Slovenci su kao tipičan primjer djece koja su žrtva maltretiranja u mladosti pa kad odrastu maltretiraju druge. Sloveniju je maltretirala Italija pa su oni to prebacili na Hrvatsku. Slovenija se ponaša podjednako primitivno kao Milanović. Ali njihova potpredsjednica Vlade Fajon po svemu sudeći ima podršku za to“, rekao je Puhovski te dodao:

“Milanović, politički gledano, ne uzimajući mu legitimitet, nije predsjednik RH, on je naprosto čovjek koji pripovijeda, ali ne može ništa u činiti. Ne slušaju ga veleposlanik, Vlada, Sabor… A istodobno kvari imidž Hrvatske i Hrvatska ispada kao razbijač žurki u europskim razmjerima.”

Milanović kaže da štiti nacionalne interese.

“Možete ih štititi na razne načine. Ja kažem ‘poštovani gospodine, to vam je krivo’ ili kažem ‘šuti, budalo’. Ja sam s drugim prekinuo kontakt, izbačen sam iz vaše zajednice, prekinuo komunikaciju. To Milanović radi. Kad lupaš u glavu prelaziš na nasilnu rezervnu komponentu komunikacije i ukidaš prvu – verbalnu, dopisivanje i beskonačno dosadno povlačenje za rukav i to se interno radi. Ali kad ideš ovako s ‘ja vas neću pustiti’, imaš prazni pištolj kojim mašeš i, drugo, doista ispadaš kao nekakav međunarodni huligan. I to mikro, nanohuligan, huligančić koji ništa ne može i koji se pravi važan”, rekao je Puhovski.

Smatra da Milanović ne dozvoljava da njemu, ne Hrvatskoj, drže lekcije: “Oprali su ga kao premijera nekoliko puta u Bruxellesu i on to njima nije zaboravio”.

