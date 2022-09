Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović nakon "Diplomatske berbe grožđa" odgovarao je na pitanja novinara i, među ostalim, rekao da će ići na sprovod engleske kraljice Elizabete II. u London.

Novinari su predsjedniku rekli da za odlazak na sprovod kraljice Elizabete II. neki svjetski čelnici poput američkog predsjednika Joea Bidena traže poseban tretman po pitanju puta iako je preporuka da se ide komercijalnim letom i privatnim autobusima.

VEZANE VIJESTI Milanović kod Dodika: “Normalnije bi bilo da idem onima koje je oslobodio HV”

“To kad oni budu letjeli komercijalnim zrakoplovom, onda ću letjeti i ja. Mislim, ja idem na sprovod kraljice, a na sprovod Tuđmana – not my favourite (eng. nije moj najdraži) – nije došao nitko. To države pamte. Ja idem na sprovod britanske kraljice koja je umrla na dužnosti kao i što je hrvatski predsjednik… Pa onda nekako i moj predsjednik, ali ne moj izbor umro… pa mi je došao samo Orban i Demirel. A to kako ću letjeti je moja stvar”, rekao je.

Dodaje da je hrvatski avion na remontu.

“Naravno, ići ću komercijalnom linijom jer je hrvatski avion na remontu već četiri mjeseca. Da je zrakoplov dostupan, išao bih državnim zrakoplovom. Tako i treba biti, tako trebaju letjeti hrvatski predsjednici i premijeri. To je pravilo, to moramo naučiti. Hrvatska ima samo jedan zrakoplov, pa – s čim imaš, s tim klimaš”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.