Izvor: Ivan Hrstić / N1

Prije sumita u Madridu Zoran Milanović poručivao je da će izdajnicima proglasiti sve koji podrže ulazak Švedske i Finske u NATO bez rješenja pitanja bosanskohercegovačkih Hrvata. Madrid je prošao, Milanović smatra da je ustrajao na svom stavu, svi ostali da je reterirao, a rasprava se za domaće potrebe svela na - frajere.

Nakon što je pognuo glavu pred moćnicima u Madridu, Zoran Milanović po povratku baca rukavicu u lice – kome? Ne Plenkoviću već – Mariji Selak Raspudić. Onoj koja ga je podržavala u ucjenjivanju NATO-a, a povod su samo 4 riječi.

“Gdje si sada, frajeru?”, pitala je Selak Raspudić.

Previranja na relaciji Milanović – Selak Raspudić

Pučkoškolski. Ali – slijedi reakcija uvrijeđenog alfa mužjaka. Milanovićev ego prohujao je pred televizijskim kamerama u svim smjerovima poput prenapuhanog naglo probušenog balona.

Na kritike Mostove Marije Selak Raspudić Milanović je rekao da je od nje očekivao više.

“Moj stav je da bih učinio sve da se promijeni Izborni zakon u Madridu. Pustite Selak Raspudić, ljudi govore stvari koje ne čitaju, ne razumiju. Koliko sam puta rekao da moje mogućnosti i ovlasti u jednom trenutku prestaju i da ne mogu spriječiti da netko u ime Hrvatske potpiše taj ugovor? Sve će na kraju doći u Sabor i Sabor će o tome odlučivati. Moja poruka im je: Nemojte to napraviti. Netko kaže da sam se poigravao nečijim osjećajima, to kažu ljudi koji nemaju trunke emocije o životu. Što sam još trebao reći? Što je to trebalo napraviti u Madridu?”, rekao je predsjednik.

Što misli analitičar?

A iako svaki trenutak ona očekuje da bi mogla završiti u rodilištu, nije ga pustila dugo čekati.

“…Kad već pita što je još trebao učiniti u Madridu, odgovor je sljedeći: kao sukreator hrvatske vanjske politike, trebao je tek ostati dosljedan. Dakle, u svom službenom govoru pred svjetskom javnosti trebao je ponoviti ono što danima naglašava u Domovini, odnosno reći da smatra kako Švedska i Finska ne mogu postati NATO članice dok se ne promijeni izborni zakon u BiH i da će stoga pozvati saborske zastupnike u RH da glasuju protiv ratifikacije navedenog sporazuma”, poručila je Selak Raspudić.

Dakle, poruka je: Nakon sve one galame proteklih tjedana, ako već u Madridu nije bio spreman zaprijetiti ionako nepostojećim vetom, mogao se barem potruditi da ga čuje još netko osim hrvatskih novinara. Što je na koncu od višetjednog junačenja nakon Madrida ostalo?

“Retorika je sad prazna. Sad je sasvim jasno da više ne vrijedi čak ni ono pravilo “prazne se puške obojica plaše”. Jer sad obojica znaju da je puška prazna, prema tome nema nikakve opasnosti. Milanović je spao na ono što je oduvijek mrzio – na poziciju komentatora”, komentira analitičar Žarko Puhovski.

“Ispada da Milanović na koncu radi za Plenkovića”

Hrvatskom stand-up predsjedniku ostaje samo to – stand-up komentar.

“Ispada da Milanović na koncu konca radi za Plenkovića: “Milanović je prešao na našu poziciju priznao on to ili ne”, ali kao što je lijepo rekao Plenković, ni fusnote nije bilo s napomenama”, kazao je Puhovski.

Milanović još uvijek ima problem s odrastanjem, smatra Puhovski.

“I onda ga kad je u mladalačkoj fazi stvari koje se tiču njegovog rodnog spolnog identiteta očito posebno pogađaju, naime da on eto, može biti predsjednik, ali da ne može biti frajer. A on bi ipak radije bio frajer nego predsjednik”, ističe Puhovski.

Nastranu mišljenje Raspudića, veći dio hrvatske političke javnosti ipak je odahnuo što Milanović nije u Madridu izazvao skandal. Iako je dovoljno skandalozno već i to što je i prije toga postao meta sprdnje europskih medija, a Hrvatsku stavio na razinu s nedemokratskom Turskom, koja u ukrajinskoj krizi sjedi na dvije stolice.

“On je očito se preplašio ili došao k sebi ili racionalizirao poziciju. spustio se u svoje gabarite. On je sad pao ispod nule. On je sad slabiji i manji nego što je bio prije nekoliko tjedana. Sad je spao na to da mu se rugaju i to je, bez obzira na osobni stav spram Milanovića – šteta, jer se radi o predsjedniku države i za demokratsku državu nije dobro da predsjednik države bude objekt rugla”, smatra Puhovski.

Sad će se to tehničko pitanje o širenju NATO-a u Saboru pretvoriti u glasanje tko je za predsjednika, a tko nije, upozorava Puhovski, a tu će se uz predsjednika jako osramotiti i socijaldemokratska partija, što, kaže, isto nije dobro, jer opet Plenković i HDZ ostaju praktički bez konkurencije.

